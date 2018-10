Juve, ottava vittoria a Udine: nessuno in Europa ha fatto meglio

La squadra di Allegri vince e convince anche a Udine per 2 a 0 con gol di Bentancur e di Cristiano Ronaldo. Otto vittorie in otto incontri più 2 successi su 2 in Champions: nessuno in Europa ha vinto come la Juve

Primo gol italiano di Rodrigo Bentancur e nuova spettacolare rete di Cristiano Ronaldo, per nulla turbato dal sexgate, nella Juve che nell’anticipo di campionato espugna Udine e chiude la prima fase del torneo, prima della sosta per le Nazionali, a punteggio pieno: 8 vittorie su 8 incontri per un totale di 24 punti. Se poi si aggiungono le due vittorie raccolte in Champions la Juve ha raggiunto un primato in questo primo scorcio della stagione che nessuna squadra in Europa ha saputo eguagliare: 10 vittorie su 10.

A questo punto per le potenziali rivali in campionato – dal Napoli all’Inter e dalla Roma al Milan – la vita si fa dura e solo un miracolo può permettere loro di insidiare realmente il primato sempre più solido della squadra di Allegri, che è già in fuga.

Ciò che anche oggi ha impressionato della Juve nel suo successo contro l’Udinese è la fame ininterrotta di gol e di vittorie. Anche alla Dacia Arena la Juve ha fatto la partita dal primo all’ultimo minuto e, se a difesa della porta dei friulani non ci fosse stato il giovane ma valoroso Scuffet, le reti bianconere sarebbero sicuramente state molte di più. Scuffett ha incassato due gol nel primo tempo ma ha salvato la sua porta in più di un’occasione, mentre la traversa si è incaricata di salvarlo nel finale su tiro di Pjanic.

L’Udinese si è difesa con ordine e ha tentato qualche controoiede ma la superiorità e la determinazione della Juve sono state schiaccianti e alla fine il risultato è stato inequivocabile. Grande Juve e grande Cristiano Ronaldo.