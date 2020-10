Juve-Napoli 3 a 0 e un punto di penalizzazione ai partenopei

Secondo il giudice sportivo non sussistevano cause di forza maggiore che impedissero al Napoli di raggiungere Torino per l’incontro con la Juve e la squadra di De Laurentiis aveva già deciso di non partecipare prima che le Asl esprimessero il loro parere

Il giudice sportivo ha dato partita vinta alla Juventus per 3 a 0 e ha penalizzato di un punto in classifica la squadra di Aurelio De Laurentiis per la mancata presenza all’incontro di campionato a Torino.

La sentenza è particolarmente tassativa e non sembra offrire molti spunti al Napoli per il ricorso a cui certamente si aggrapperà. Il giudice sportivo sostiene infatti che non sussistevano motivi di forza maggiore che impedissero al Napoli di raggiungere Torino per l’incontro con la Juventus e che, inoltre, l’esame dei tabulati e delle email rivela che in realtà la squadra di De Laurentiis aveva già deciso di non partire per Torino prima che le Asl 1 e 2 esprimessero il loro parere sui rischi di contagio e sulla praticabilità del viaggio a Torino. Infine il giudice sportivo ricorda che non è nei poteri di qualunque Asl vietare una trasferta di calcio perchè le regole sono fissate dai protocolli nazionali definiti dalla Lega Calcio e dalla Figc dopo aver sentito il Comitato Tecnico-Scientifico. Di sicuro il caso non finirà qui e le polemiche chissà quanto dureranno.

La Juve intanto sta pensando a come supplire alla mancanza di Cristiano Ronaldo- che da stasera è in isolamento a Torino dove è rientrato con un volo speciale dal Portogallo – nelle prossime partite contro il Crotone e contro lo Zenit San Pietroburgo. Il nuovo allenatore Andrea Pirlo sta pensando a nuove soluzioni ma purtroppo il Covid ha colpito anche un altro giocatore bianconero e precisamente il giovane McKennie.