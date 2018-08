Juve, Marchisio lascia dopo 25 anni: “Per il bene del club”

“Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre”: con queste parole il centrocampista 32enne, eroe dei 7 scudetti consecutivi, si congeda a sorpresa dalla società con cui ha giocato sin da bambino – Probabilmente giocherà in Canada con Giovinco

“Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte. Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio. Siete la parte più bella di questa meravigliosa storia, per questo motivo tra qualche giorno ci saluteremo in modo speciale. D’altronde l’8 non è altro che un infinito che ha alzato lo sguardo”. Con queste commoventi parole scritte sul suo profilo Instagram, Claudio Marchisio, vera e propria icona bianconera, ha salutato la Juventus dopo 25 anni in bianconero. La notizia ha scosso l’ultima giornata di calciomercato, arrivando di buon mattino come un fulmine a ciel sereno, anche se a ben vedere poteva essere nell’aria: il centrocampista 32enne, cresciuto nelle giovanili del club più titolato d’Italia, non rientrava più nei piani del tecnico Allegri, già dalla scorsa stagione e ancora di più adesso, con l’acquisto di Emre Can. Colpa soprattutto del grave infortunio subito un paio d’anni fa, dal quale Marchisio non si è mai pienamente ripreso. E colpa di una concorrenza interna sempre più agguerrita.

Non c’era dunque più spazio per una colonna della Juventus, squadra con cui Marchisio gioca dal 2006 in prima squadra, cioè dall’anno della serie B. Ceduto poi per una stagione all’Empoli, il ragazzo nato a Torino ha poi collezionato un intero decennio, 2008-2018, in bianconero, costellato da trionfi e purtroppo da un grave infortunio che ne ha compromesso la carriera, facendogli perdere il posto da titolare e anche la maglia della Nazionale, con cui ha collezionato 55 presenze e 5 gol. Marchisio e la Juventus hanno rescisso il contratto consensualmente: nell’estate in cui hanno già salutato anche Gigi Buffon e Stephan Lichtsteiner, ammaina un altro degli eroi dei sette scudetti consecutivi. Ora restano solo capitan Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli (e il rientrante Bonucci, al quale però manca l’ultimo titolo perché giocava nel Milan). Il “Principino” aveva altri due anni di contratto a 3.5 milioni a stagione, pertanto il suo sacrificio libera un importante spazio salariale nel club che da quest’anno dovrà anche versare 30 milioni netti a stagione sul conto corrente di Cristiano Ronaldo, col quale Marchisio non farà dunque in tempo a giocare. Per lui ora si parla dell’estero: campionato americano in pole (nel Montreal Impact dell’ex compagno bianconero, Sebastian Giovinco), ma anche Medio Oriente e Cina.