Juve, CR7 e Mandzukic sempre in gol e il Napoli deve rincorrere

Dodicesima vittoria su 13 partite per la Juve che batte per 2 a 0 la Spal con gol della coppia fatale Cristiano Ronaldo-Mandzukic e sale a +9 sul Napoli che oggi deve assolutamente vincere contro la Cenerentola Chievo se vuole accorciare le distanze dalla capolista

Tutto come previsto. La Juventus riprende il cammino nello stesso modo in cui lo aveva terminato, ovvero con una vittoria per 2-0 firmata Ronaldo-Mandzukic. Due settimane fa la vittima era stato il Milan, ieri invece è toccato alla Spal subire la legge della coppia infallibile, solo a parti invertite. Perché questa volta a sbloccare il risultato ci ha pensato CR7, arrivato a 10 gol (9 in campionato) in 16 partite con la Singora: meglio di Inzaghi, Higuain e Trezeguet, gli altri bomber dalla rete precoce, un record assoluto per chi, giudici del Pallone d’oro a parte, resta il numero uno al mondo. E se a un portoghese sempre più implacabile aggiungiamo un Mandzukic letale come ai tempi del Bayern e un Douglas Costa in forma smagliante, ecco che per la Spal il risultato finale è addirittura un lusso, il tutto in barba a sosta, infortuni e turnover.

“Non era semplice, loro sono bravi a palleggiare da dietro e inoltre noi soffriamo sempre il post sosta – ha commentato soddisfatto Allegri. – Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, poi però spostando Costa dietro a Mandzukic e Ronaldo siamo migliorati molto. E’ normale fare un po’ di turnover giocando così tante partite, anche perché noi vogliamo sempre comandare il gioco”. E così la Juve si gode la 12esima vittoria in 13 partite e, di conseguenza, un primato in classifica sempre più solido, che solo il Napoli, forse, può davvero provare a insidiare. Gli azzurri però non possono assolutamente fare passi falsi contro nessuno, a cominciare dal match odierno contro il Chievo. Al San Paolo (ore 15) bisognerà vincere a tutti i costi, sia per tornare a 6 punti dalla Juve (che, è bene ricordarlo, avrà un calendario più complesso) che per fare le prove generali in vista della Stella Rossa. “ Giochiamo contro l’ultima in classifica, è vero, ma dovremo fare attenzione – ha ammonito Ancelotti. – Dobbiamo considerare questo lotto di partite come un’opportunità per accorciare sulla Juve, è il nostro obiettivo da qui a Natale”.

E allora massima attenzione, pur senza lasciare da parte quel turnover che è ormai diventato una piacevole abitudine. Oggi vedremo un Napoli disegnato col 4-4-2 con Ospina in porta, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj in difesa, Callejon, Rog, Diawara e Ruiz a centrocampo, Milik e Insigne in attacco. 4-3-2-1 invece per il primo Chievo di Di Carlo, che tenterà l’impresa con Sorrentino tra i pali, Depaoli, Bani, Rossettini e Barba nel reparto arretrato, Obi, Radovanovic e Hetemaj in mediana, Giaccherini e Birsa a supporto dell’unica punta Stepinski.