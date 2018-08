Juve con Cr7 e Napoli con Ancelotti: due vittorie e tanti brividi

Debutto senza gol ma con grande personalità di Cristiano Ronaldo: la Juve soffre a Verona ma nel finale stende il Chievo (2 a 3) con una provvidenziale rete di Bernardeschi – Soffre anche il Napoli ma l’effetto Ancelotti si vede e alla fine il partenopei espugnano l’Olimpico battendo la Lazio (1 a 2).

La Juventus ha portato a casa i primi tre punti del suo campionato, ma quanta fatica per battere il Chievo! La gara sembrava essersi messa in discesa dopo il gol di Khedira al 3’, ma nonostante una superiorità imbarazzante la Juventus non è riuscita a chiudere la gara, tanto che al primo vero tiro in porta il Chievo ha pareggiato con il colpo di testa di Stepinski, che ha approfittato dell’errore di posizione di Bonucci (fischiato dai tifosi bianconeri presenti al Bentegodi).

Nella ripresa le cose si sono messe anche peggio, con il fallo in area di Cancelo su Giaccherini e il rigore trasformato dallo stesso ex bianconero. Soltanto a quel punto la Juventus ha iniziato a giocare come sa, con quella cattiveria che fino a quel momento era mancata. Lo stesso Cristiano Ronaldo ha cambiato marcia, con un paio di spunti degni del suo nome. Il pareggio è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la palla toccata di testa da Bonucci e corretta in rete dal clivense Bani.

Il forcing della Juventus si è fatto più intenso: al 41’ i bianconeri hanno segnato la rete del 3-2 con Mandzukic, ma dopo il consulto con il Var l’arbitro ha annullato la rete per un precedente tocco di mano di Ronaldo. Nell’occasione il portoghese ha anche involontariamente colpito con una ginocchiata alla tempia il portiere Sorrentino, che dopo aver perso i sensi per qualche istante è stato costretto a uscire.

In pieno recupero è arrivata la zampata vincente di Bernardeschi, che ha regalato ai campioni d’Italia tre punti preziosi ma sudatissimi: “Abbiamo abbassato un po’ troppo l’attenzione dopo il primo gol – ha detto Allegri -, quando pensavamo di avere in mano il match. E’ una vittoria che ci voleva: entriamo subito in clima campionato. Dobbiamo trovare le condizioni ideali, anche se sono solo 7 giorni che lavoriamo tutti insieme. Nelle prime tre giornate di campionato è importante portare 9 punti a casa”.

E su Ronaldo ha dichiarato: “Cristiano ha retto bene l’esordio, dispiace non abbia fatto gol, ma ha lavorato bene con la squadra per essere qui solo da 7 giorni. Ha tirato molto, si è mosso tra le linee, ma non è stato servito in diverse occasioni. Si vede che è un giocatore diverso. Mi ha colpito come si sia calato con semplicità nella squadra, era molto felice della vittoria alla fine. Ha fatto una buona partita, poi ha trovato Sorrentino là davanti”.

Cristiano Ronaldo si è limitato a un post su Twitter: “Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve”, con tanto di pollice in su. Per farsi un’idea del seguito di CR7 basta verificare la quantità di like e retweet al suo messaggio social, che ha raccolto la bellezza di quasi 19 mila reazioni nel primo quarto d’ora.

Vittoria sofferta anche per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti a Roma contro la Lazio. I padroni di casa sono andati in vantaggio con un gran gol di Immobile, che ha prima messo a sedere tre difensori azzurri e poi ha girato sul palo lontano il sinistro dell’1-0.

La reazione del Napoli non si è fatta attendere. Dopo la rete annullata a Milik per un precedente fallo di Koulibaly, lo stesso polacco ha realizzato con un tocco da pochi passi il gol del pari al termine di una bellissima azione iniziata da Insigne e rifinita da Callejon. E’ stato lo stesso Insigne nella ripresa a regalare i primi tre punti del campionato al Napoli con un bellissimo destro a giro che è finito all’incrocio dei pali, prima di uscire per un colpo al ginocchio.

“Per fortuna ci siamo rialzati subito – ha detto Ancelotti dopo la gara -, anche se oggi siamo stati un po’ lenti nel gioco. Avevamo poca intensità nella fase difensiva, arrivavamo sempre in ritardo ed eravamo timidi nella costruzione del gioco. Poi il gol ci ha svegliato dal torpore e abbiamo iniziato a giocare con più ritmo e intensità, alla fine abbiamo meritato di vincere”.

L’allenatore si gode il primo successo, un ottimo punto di partenza che si augura possa ridare il sorriso ai tifosi che si aspettavano un mercato decisamente diverso: “La squadra ha ottima qualità e Napoli è un posto unico per passione ed entusiasmo. Ci tenevamo a fare bene dopo un’estate complicata. I presupposti per fare bene ci sono, ho un gruppo sano e siamo riusciti a giocare con qualità anche in una partita di sofferenza”.