Juve-Atalanta, rinviata per neve. Ma mercoledì si affronteranno in Coppa Italia

La neve impedisce la gara di campionato tra Juve e Atalanta a Torino per impraticabilità del campo – Salvo nuove sorprese le due squadre si affronteranno però mercoledì nel ritorno della semifinale di Coppa Italia – La partita di campionato slitta invece a dopo Tottenham-Juve del 7 marzo

Tra Juventus e Atalanta ha vinto la neve. L’abbondante caduta di fiocchi di neve sul capoluogo piemontese ha reso impraticabile il campo dell’Allianz Stadium di Torino rendendo così impossibile disputare la partita di campionato tra bianconeri e nerazzurri e inevitabile il rinvio. Giocare avrebbe messo a rischio l’incolumità dei giocare e impoverito lo spettacolo.

La decisione di rinviare la gara è stata assunta alle ore 18 dal direttore di gara dopo aver consultato i capitani e i dirigenti delle due squadre. Le due società hanno deciso di fissare la nuova data della partita di campionato solo dopo Tottenham-Juve del 7 marzo, se non ci saranno nuove sorprese, si rivedranno sul campo, sempre a Torino, già mercoledì prossimo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Il rinvio di oggi giova soprattutto alla’Atalanta che, dopo le fatiche e le delusioni di Europa League di giovedì contro il Borussia Dortmund, aveva deciso di cambiare ben 9 degli 11 elementi in campo. Ma non dispiace nemmeno alla Juve sia per evitare il rischio di incidenti su un terreno pericolosissimo sia perchè potrà recuperare Higuain per la sfida di campionato contro l’Atalanta.