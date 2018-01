JP Morgan: il Ceo Jamie Dimon confermato per altri 5 anni

Nominato Ceo della principale fra le Big Four americane per la prima volta nel 2005, rimarrà in carica per altri cinque anni. Il colosso finanziario americano continua nel processo di transizione nominando due nuovi manager che risponderanno a Dimon

Il 61enne Jamie Dimon rimarrà alla guida di Jp Morgan per altri cinque anni. E’ stato lo stesso Ad e presidente di una fra le principali banche americane e mondiali ad annunciare la notizia in un comunicato. Dimon è stato nominato Ceo di Jp Morgan per la prima volta nel 2005. Negli ultimi anni ha guidato la banca a continui record di profitti dopo il lungo periodo di crisi dovuto al crollo finanziario globale del 2008. Contestualmente alla conferma di Dimon, il gruppo ha comunicato due promozioni, garantendo così continuità nel processo di cambiamento voluto dal gruppo. Il piano di successione resta la “priorità numero uno”, diversamente da quanto succede in Italia dove circa la metà delle società quotate – alla luce di una recente indagine – non risulta avere un piano di successione per i vertici aziendali. Dimon ha lodato la “capacità, il carattere e l’intelletto” dei due nuovi top manager che da saranno co-presidenti e co-direttori operativi di Jpm. Si tratta del 55enne Daniel Pinto, Ceo della divisione Corporate & Investment Bank, e del 59enne Gordon Smith, Ceo della divisione Consumer & Community Banking I due risponderanno direttamente a Dimon, con cui “lavoreranno a stretto contatto” per sfruttare le opportunità “chiave” della banca.