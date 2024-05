John Lennon e Yoko Ono, in vendita la casa a New York acquistata dopo lo scioglimento dei Beatles: costa 5,5 milioni di dollari

La dimora di New York del leggendario John Lennon, condivisa con l’indimenticabile Yoko Ono, è ora sul mercato. Situata nel cuore di SoHo, una delle zone più trendy di New York, la coppia l’acquisto dopo la separazione dei Beatles

La casa di New York di John Lennon e Yoko Ono è in vendita. Questa storica dimora, la prima del compianto membro dei Beatles condivisa con sua moglie Ono, ora 91enne, è disponibile sul mercato al prezzo di 5,5 milioni di dollari, oltre ad un debito fiscale di circa 55mila dollari. Dopo 53 anni, Ono insieme al figlio Sean Lennon, ha deciso di mettere in vendita la prima casa che il leggendario musicista acquistò dopo lo scioglimento di uno dei gruppi che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica mondiale.

Secondo quanto riportato nell’annuncio di Jll Capital Markets, la coppia acquistò l’edificio su due piani al 496 di Broome Street nel 1971, prima di trasferirsi nella loro residenza a lungo termine nell’Upper West Side. Dopo aver abitato a SoHo, la coppia si trasferì nel leggendario edificio Dakota, all’angolo tra la 72esima strada e Central Park West (New York), dove Lennon fu tragicamente assassinato all’inizio di dicembre del 1980 da Mark Chapman.

La prima casa di John Lennon e Yoko Ono a SoHo

La casa si trova a SoHo, una delle zone più ambite di New York, rinomata per le sue boutique di design, le gallerie d’arte e i ristoranti di alta classe, mentre Hudson Square e Tribeca sono a pochi passi di distanza.

La proprietà vanta un esterno in stile art déco, con motivi geometrici e dettagli in vetro a mosaico. Con i suoi 3.832 metri quadrati, l’edificio comprende uno spazio abitativo principale, una cucina e una camera da letto in stile loft al piano terra. Al piano superiore si trova un altro spazio abitativo e un ex studio di registrazione. Gli interni vantano soffitti alti, pavimenti in legno, pareti imbiancate, una cucina in acciaio inossidabile e pareti in mattoni a vista nel bagno.

L’ex casa dell’iconica coppia è stata un luogo di incontro per gli artisti, i musicisti e i poeti della loro cerchia. E ora, dopo oltre mezzo secolo, questa dimora è pronta a passare il testimone a nuovi custodi.