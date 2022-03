Jean Michael Basquiat: stima 70 milioni di dollari per Untitled 1982 della collezione di Yasaku Maezawa

Jean Michael Basquait il capolavoro “Untitled” guida la sessione primaverile di Phillips New York

Phillips, insieme al famoso imprenditore e collezionista d’arte Yusaku Maezawa, annunciano la vendita dell’opera “Untitled” 1982 di Basquiat. Con una larghezza di oltre sedici piedi e stimata nella regione di $ 70 milioni, questo monumentale tour de force è pronto a guidare il New York stagione delle aste quando viene offerto nella vendita serale di 20th Century & Contemporary Art il 18 maggio. In vista dell’asta, l’opera intraprenderà un tour internazionale a Londra, Los Angeles e Taipei, prima di dirigersi verso la sede di Phillips a New York al 432 di Park Avenue.

Copertina del catalogo ragionato dell’artista del 1996 e protagonista di molte delle sue principali retrospettive, Untitled è diventato da allora uno degli esempi più iconici del lavoro di Basquiat. La sua pura genialità è in piena mostra in questa tela monumentale, una delle più grandi della carriera dell’artista, che misura quasi otto piedi di altezza e oltre 16 piedi di larghezza. Questo sorprendente formato orizzontale è probabilmente un cenno al capolavoro di Pablo Picasso Guernica, che Basquiat vide da bambino al Museum of Modern Art di New York e in seguito ricordò che gli lasciò una forte impressione. Immediatamente riconoscibile per i suoi corti dreadlock verticali, l’artista assume le sembianze di una figura demoniaca in Untitled, la sua rabbia violenta dichiarata dalla vernice rosso sangue che gocciola dalle sue corna. Innalzandosi contro una distesa infuocata di colori gestuali che evocano l’espressionismo astratto, il soggetto è in netto contrasto con le raffigurazioni del martirio e della santità di Basquiat e incarna il suo interesse per la dualità di paradiso e inferno. Questo capolavoro è inequivocabilmente uno dei migliori esempi dell’iconografia distintiva e dell’abilità pittorica che hanno segnato trionfalmente l’apice della troppo breve carriera dell’artista.

Yusaku Maezawa “Gli ultimi sei anni in cui ho avuto Basquiat’s Untitled non sono stati altro che un grande piacere ed è diventato un pezzo memorabile nella mia collezione. Credo che le collezioni d’arte siano qualcosa che dovrebbe sempre continuare a crescere ed evolversi come fa il proprietario. Credo anche che dovrebbe essere condiviso in modo che possa far parte della vita di tutti. Spero che Untitled continui il suo grande viaggio in buone mani e che porti sorrisi a molte persone in tutto il mondo. Nel prossimo futuro, ho intenzione di esporre la mia collezione d’arte sempre emergente in un museo che sto attualmente progettando di creare. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò condividere tutto ciò“.

L’asta di maggio arriva in un momento particolarmente emozionante per Jean-Michel Basquiat; all’inizio di aprile, una mostra storica per celebrare l’artista aprirà a Lower Manhattan. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© è stato organizzato dalla famiglia Basquiat e presenta oltre 200 dipinti, disegni, presentazioni multimediali, oggetti effimeri mai visti e raramente mostrati.

Phillips casa d’aste accetterà criptovaluta per il pagamento di questo lavoro, in Ethereum o Bitcoin.