ITS Academy: accordo tra Indire e Unioncamere per una maggiore sinergia scuola-impresa

L’accordo, che verrà promosso nell’ambito del Salone dell’Orientamento “Job&Orienta” a Verona, prevede una sinergia tra le due istituzioni che passa attraverso uno scambio di conoscenze e competenze sugli ambiti di proprio interesse.

L’ente di ricerca INDIRE e Unioncamere hanno siglato un accordo di collaborazione sugli Istituti Tecnologici Superiori. L’obiettivo è quello di promuovere e accrescere il networking strategico tra imprese, ITS Academy e scuole e prevede una sinergia tra le due istituzioni che passa attraverso uno scambio di conoscenze e competenze sugli ambiti di proprio interesse.

L’accordo è stato promosso nell’ambito del “Job&Orienta” il Salone dell’Orientamento dedicato a Scuola, Formazione e Lavoro che si tiene a Veronafiere dal 24 al 26 novembre 2022.

ITS Academy: favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Le due organizzazioni hanno individuato come prioritari alcuni ambiti di intervento, partendo da un’analisi dei dati della banca dati di INDIRE e del sistema informativo Excelsior.

Si cercherà di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro-placement attraverso la collaborazione nella stesura e nella promozione dei report tematici della collana del Progetto Excelsior dedicati al sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con l’obiettivo di supportare l’orientamento verso il canale formativo ITS Academy. Verrà incentivata la partecipazione ad attività di ricerca ed iniziative che riguardano la domanda e l’offerta di profili professionali relativi al sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Spazio anche alla creazione di percorsi di sperimentazione assistita supportati dalla formazione e dalla ricerca per rispondere ai fabbisogni occupazionali di specifici territori e di particolari filiere produttive.

Previsto anche l’avvio di iniziative per la diffusione dell’apprendistato di primo e di terzo livello e del duale, anche per favorire un più efficace orientamento formativo e migliorare il successo delle scelte formative dei giovani, condividendo modelli per la gestione delle attività e delle partnership.

Supportare il modello ITS per una sua crescita a livello territoriale

Cristina Grieco, Presidente di Indire, presentando la collaborazione, ha dichiarato che “L’accordo tra il nostro Istituto e Unioncamere introduce ulteriori strumenti a supporto del sistema ITS e di una sua crescita a livello territoriale. Obiettivo prioritario dell’INDIRE è investire nelle attività di ricerca e incentivare tutte quelle azioni, anche in sinergia con altre organizzazioni, che possano fornire al sistema della filiera di istruzione e formazione professionalizzante modelli innovativi organizzativi e didattici”.

Per il Presidente di Unioncamere Andrea Prete “Una formazione di qualità che consenta di inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mercato del lavoro. Questi sono gli ITS, percorsi professionalizzanti ancora non sufficientemente valorizzati in Italia. Una formazione che risponde alla richiesta delle imprese di personale con competenze tecnologiche, oggi quanto mai necessarie per assicurare innovazione e competitività al nostro sistema produttivo”.