Italiaonline ottiene la certificazione Lumen Research per i suoi formati pubblicitari premium

Italiaonline è il primo publisher in Italia a ottenere la certificazione Lumen Research per l’attenzione dei formati pubblicitari premium. Lo studio dimostra che i formati di Italiaonline attirano e trattengono l’attenzione degli utenti, aumentando il Roi per i brand

Italiaonline si è distinto come il primo publisher in Italia ad ottenere la certificazione dei suoi formati pubblicitari premium attraverso Lumen Research, un’azienda leader nella misurazione dell’attenzione per i formati pubblicitari a livello internazionale. Questo è significativo perché nell’attuale era mediatica, i consumatori sono esposti a un eccesso di contenuti e annunci pubblicitari, il che spesso porta a una bassa attenzione da parte degli utenti verso la pubblicità sui vari canali online e televisivi.

La sfida principale per i brand e gli inserzionisti è quindi quella di attrarre e trattenere l’attenzione degli utenti, poiché l’attenzione (attention) generata da una pubblicità porta a una migliore memorizzazione (memorability) e aumenta la probabilità che l’utente compia un’azione desiderata, come ad esempio un acquisto.

L’approccio di Italiaonline

L’approccio di Italiaonline per catturare l’attenzione si basa su diverse leve di prodotto:

Rilevanza contestuale e alto stay-time degli utenti: Italiaonline si concentra sulla pubblicazione di contenuti contestualmente rilevanti e su piattaforme dove gli utenti trascorrono molto tempo.

Creatività ad alto impatto e interattive: Il team brand solutions sviluppa creatività pubblicitarie innovative e coinvolgenti per massimizzare l’attenzione degli utenti.

Targeting efficace e personalizzazione: Utilizzando dati accurati, Italiaonline mira a fare un targeting preciso e personalizzare le creatività pubblicitarie

Lo studio condotto con Lumen Research conferma che i formati pubblicitari premium di Italiaonline generano effettivamente un’attenzione significativa. Di conseguenza, le campagne pubblicitarie su Italiaonline tendono a ottenere un maggiore ritorno sugli investimenti (ROI), grazie alla capacità dimostrata di attirare e trattenere l’attenzione degli utenti.

“Il tema dell’attention e della media quality in generale, è centrale nella nostra visione e strategia di prodotto. L’attention in particolare è una metrica cross-funnel nel senso che unisce gli indicatori di branding a quelli di performance, quindi lavorare sull’attention permette non solo di avere risultati in termini di awereness ma porta anche ad una riduzione significativa del Cpa e genera un Roi più significativo a lungo termine. I risultati del lavoro fatto con Lumen Research sono una ulteriore riprova del nostro impegno a garantire prodotti pubblicitari che rispondono agli obiettivi di marketing dei nostri clienti” ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Publishing & Vas Director di Italiaonline.

“La nostra ricerca con Italiaonline ha evidenziato come una inventory di qualità possa generare sia attenzione che risultati per i brand. Questo studio è un punto di riferimento che dimostra come gli editori possono ottenere, allo stesso tempo, sia risultati migliori per gli inserzionisti che una user experience migliore per gli utenti e in questo Italiaonline sta facendo da apripista,” ha commentato Amelia Wallis, Lead Attention Consultant di Lumen Research.