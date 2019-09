Italian Equity Week, le società italiane parlano ai grandi investitori internazionali

Una selezione di 65 imprese ha partecipato alla terza edizione dell’Italian Equity Week, tre giorni organizzata dalla Borsa Italiana per promuovere le società italiane operanti nei settori del lifestyle, dell’industria e delle infrastrutture

I numeri parlano chiaro. Circa 1100 conferenze e incontri one-to-one hanno animato Piazza Affari all’inizio di settembre, per l’edizione 2019 dell’Italian Equity Week, un’occasione di scambio e di confronto tra 65 società italiane quotate e non quotate in borsa e 167 investitori internazionali. L’evento, organizzato da Borsa Italiana in collaborazione con Kepler Chevreux Unicredit, Bank of America Merril Lynch, Banca Imi, City e Intermonte, si ripete ormai da alcuni anni, ed è diventato un appuntamento importante per la finanza e l’industria nazionale.

L’iniziativa di Piazza Affari ha lo scopo di avvicinare le imprese e i grandi investitori, mettendo in luce le opportunità di crescita dei settori portanti dell’economia italiana quali il lusso, l’alimentare, la moda, le infrastrutture, la tecnologia e l’healthcare. Gli incontri permettono di creare alleanze, accelerando e facilitando l’ingresso in borsa delle imprese o rafforzando con l’arrivo di nuovi capitali quelle già quotate. Se i vantaggi per le società italiane coinvolte e per i grandi investitori, provenienti quest’anno da 15 Paesi, sono chiari, che senso ha un evento come l’Italian Equity Week per la miriade di piccoli investitori che acquistano e vendono azioni via internet, principalmente attraverso una piattaforma di trading online come eToro, che offre già strumenti di trading e analisi di mercato giornaliere con quotazioni in tempo reale? I vantaggi sono evidentemente indiretti e consistono in una serie d’informazioni supplementari che possono interessare anche i piccoli trader. La semplice lista dei partecipanti, ad esempio, permette di farsi un’idea sulle società non quotate che intendono fare il loro debutto in borsa e su quelle già quotate che sono alla ricerca di capitale. Le dichiarazioni dei protagonisti, come l’amministratore delegato del gruppo di costruzioni Salini Impregilo, Pietro Salini, che ha partecipato alla seconda giornata dell’Italian Equity Week, indicano lo stato di salute delle aziende e i loro progetti per il futuro.

Ecco, giorno per giorno, la selezione d’imprese nazionali che ha partecipato all’ultima edizione dell’Italian Equity Week. Al Lifestyle Day, la giornata dedicata al lusso, al design, alla moda e all’alimentare, hanno partecipato Autogrill, Campari, De’ Longhi, Geox, F.I.L.A., Moncler, OVS, Piquadro, Elica, Fope, Gamenet, Gibus, Italian Wine Brands, Masi Agricola e Pattern. L’Industrial Day ha invece coinvolto marchi del settore industriale, tecnologico e della salute quali Fincantieri, Amplifon, Recordati, Aquafil, BB Biotech, Biesse, Cerved Group, Datalogic, Diasorin, Dovalue, GPI, Ima, Indel B, Interpump Group, Italmobiliare, IVS Group, Leonardo, Luve, NB Aurora, Prima Industrie, Reno de Medici, SABAF, Saes Getters, Techedge e Zignago Vetro. Gli investitori internazionali hanno infine incontrato i CEO e CFO di imprese pubbliche e private del settore delle infrastrutture durante l’Infrastructure Day: il gruppo di infrastrutture Atlantia della famiglia Benetton, al centro dell’attenzione per il dossier Alitalia, Buzzi Unicem, CDP – Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Erg, Ferrovie dello Stato, Hera, Iren, Salini Impregilo, Snam, Telecom Italia, Terna, Italgas, A2A, ACEA, Aeroporto di Bologna, ASTM-SIAS, Inwit, Coimares, Enav, Falck Renewables, Open Fiber, Rai Way, Retelit e Salcef Group.

L’Italian Equity Week è uno dei nove eventi e roadshow organizzati quest’anno da Borsa Italiana per valorizzare le società quotate in borsa. Le prossime iniziative in calendario si terranno tra ottobre e novembre. Ci sarà l’AIM Italia Conference, in programma a Londra il 21 ottobre e riservata alle società quotate sul mercato AIM Italia, cui seguirà la STAR Conference, sempre a Londra il 22 e 23 ottobre per le società del segmento STAR. Chiuderà le iniziative del 2019 l’Italian Equity Conference di New York, che si svolgerà il 19 e 20 novembre e coinvolgerà investitori istituzionali e società quotate incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap. Se il programma del 2019 sarà confermato, si ricomincerà nel gennaio 2020 con l’Italian Equity Conference a Londra, la STAR Conference e l’AIM Conference a Milano, l’Italian Equity Conference in Asia e Australia e l’Italian Sustainability Day a Milano.

In attesa di un evento virtuale ed esclusivamente dedicato ai piccoli investitori online, tutti gli incontri offline tra società quotate in borsa e grandi investitori promossi da stakeholder istituzionali, a partire dall’Italian Equity Week, rappresentano un’opportunità e una fonte d’informazione da monitorare per i trader di tutto il mondo.