Italia-UK-Svezia: intesa sui sistemi di combattimento aereo

Il progetto coinvolge le principali società di difesa dei tre Paesi – tra cui Leonardo – e punta a migliorare lo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo di nuova generazione

Italia, Gran Bretagna e Svezia hanno iniziato una collaborazione industriale volta migliorare “lo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo di nuova generazione”. Lo scrive Leonardo in un comunicato, precisando che il progetto coinvolge le principali società di difesa dei tre Paesi: per il Regno Unito BAE Systems, Leonardo UK, Rolls Royce e MBDA UK; per l’Italia Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia; e per la Svezia Saab e GKN Aerospace Sweden. In futuro, saranno stipulati degli accordi “fra le industrie nazionali per la formalizzazione di aree di collaborazione congiunta sullo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo”.

Secondo Charles Woodburn, amministratore delegato di BAE Systems, “la collaborazioneinternazionale rappresenta la migliore modalità per sviluppare un sistema di combattimento aereo capace, flessibile e suscettibile di ulteriori ammodernamenti futuri. Abbiamo fatto importanti progressi con Saab e Leonardo nell’identificare obiettivi e competenze condivisi. Da oggi possiamo valorizzare questa collaborazione per esprimere tutto il potenziale delle nostre tre nazioni”.

Per Alessandro Profumo, numero uno di Leonardo, ha dichiarato “leindustrie coinvolte sonopienamente consapevoli di partecipare a un passaggio storico. Tempest infatti sarà la base di un sistema transnazionale di difesa comune che si estenderà ben oltre la difesa area. Garantirà enormi benefici economici e significativi progressi industriali e tecnologici per l’Italia e per i nostri partner. Siamo convinti che avviare quest’iniziativa nel modo giusto consentirà alle industrie dell’aerospazio e difesa dei tre Paesi di prosperare per generazioni”.

Infine, Micael Johansson, Ceo di Saab, ritiene che “la difesa aerea sia una componentechiave della politica di difesa della Svezia, fondamentale per la sicurezza nazionale. Per questo Saab sta seguendo un percorso finalizzato a rimanere all’avanguardia nello sviluppo di un sistema di sistemi e di tecnologie avanzate nel Combat Air. Accogliamo con favore la leadership del governo svedese e del Regno Unito, come mostrato nel loro protocollo d’intesa di luglio 2019, e siamo lieti di approfondire le nostre relazioni con l’industria italiana”.