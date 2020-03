Italgas chiude il 2019 con tutti gli indicatori in crescita

Utile netto in rialzo del 9,4% e investimenti tecnici in aumento del 41,6% – Sale il dividendo – Punto di forza dell’azienda è la trasformazione digitale – Nonostante l’emergenza sanitaria, il titolo mantiene una forza positiva rispetto l’indice

Italgas ha comunicato i risultati di bilancio del 2019. Per il terzo anno consecutivo dal ritorno in Borsa, il gruppo guidato da Paolo Gallo presenta risultati in crescita, puntando tutto sull’innovazione e digitalizzazione. Per quanto riguarda la Borsa, continua la discesa moderata per il distributore di gas naturale più importante in Italia e al terzo posto in Europa. Se si analizza l’andamento del titolo rispetto all’indice di riferimento, Italgas contiene le perdite sotto i quattro punti percentuali (-2,98%), mantenendo una forza relativamente positiva rispetto all’indice.

Tornando ai numeri, la società ha registrato ricavi in crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente, per un totale di 1.257,9 milioni di euro. Il margine operativo lordo è passato da 839,5 milioni a 907,5 milioni di euro (+7,8%), a seguito di un lieve aumento del 3,5% dei costi operativi.

In aumento anche l’utile netto, che segna una crescita del 9,4%, pari a 345,2 milioni, grazie a proventi netti su partecipazioni, pari a 100,8 milioni per effetto soprattutto della rideterminazione del valore della partecipazione in Toscana Energia.

Sempre nel 2019 le attività operative di Italgas hanno generato un flusso di cassa pari a 697,2 milioni di euro, mentre gli investimenti tecnici sono stati pari a 740,0 milioni di euro (+41,6% rispetto al 2018) e sono stati dedicati allo sviluppo, al rinnovamento e alla trasformazione digitale delle reti. In particolare, in Sardegna l’attività di costruzione delle reti di distribuzione prosegue secondo i programmi: nel 2019 la lunghezza della reta posata è all’incirca di 440 km, raggiungendo i 590 km posati allo stato attuale a fronte dei quali sono state già superate le 18 mila richieste di nuovi allacci.

Il progetto più grande è il piano di installazione degli smart meters, il cui termine è previsto per il 2020. Si tratta della trasformazione digitale dell’intero network gestito, portando a 6,76 milioni il numero di contatori intelligenti installati alla fine dell’anno scorso.

“Il 2019 è stato il terzo anno consecutivo di crescita – Paolo Gallo, AD di Italgas ha così commentato – Ebit adjusted e Utile netto adjusted hanno segnato rispettivamente +13,2% e + 9,4%, migliorando tutte le guidance comunicate in corso d’anno e gli investimenti realizzati sono aumentati di oltre il 40% rispetto all’anno precedente ad un valore più che doppio dell’utile di periodo – ha continuato – Digitalizzazione, crescita e sostenibilità continueranno a guidarci nelle scelte e nelle sfide che dovremo affrontare”.

Perché, per la prima volta, la società è entrata nel Dow Jones Sustainability Index World, che valuta a livello globale la capacità delle imprese di misurarsi con i grandi temi della sostenibilità.

Con riferimento agli investimenti per l’anno corrente, la società prevede di continuare il proprio piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete, di installazione dei contatori “intelligenti” e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione.

Inoltre, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico, avvenute durante il 2019, si prevede nel 2020 il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale e la crescita del perimetro di attività.

Alla luce dei risultati, Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha proposto la distribuzione del dividendo 2020 per un totale di 0,256 euro per azione, in aumento rispetto all’ammontare distribuito nel 2019 del 9,6 %. Il pagamento del dividendo per l’anno fiscale 2019 è previsto a partire dal prossimo 20 maggio, con data di stacco il 18 maggio 2020.