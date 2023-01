Ita-Lufthansa, al via le trattative: il Mef sottoscrive la lettera d’intenti della compagnia tedesca

Inoltre il Tesoro ha avvertito che “non saranno diffusi ulteriori dettagli sulla discussione in corso”

Si aprono ufficialmente le trattative tra Ita Airways e Lufthansa. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto la lettera d’intenti della compagnia tedesca per acquisire una quota di minoranza dell’azienda nata sulle ceneri di Alitalia. Lo rende noto lo stesso ministero, precisando che “il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti”. Inoltre, il Mef ha avvertito che “non saranno diffusi ulteriori dettagli sulla discussione in corso”.

Il 18 gennaio, il vettore di Francoforte ha inviato il “Memorandum of Understanding” al Tesoro, oggi azionista unico di Ita. Con la firma di oggi si avviano ufficialmente negoziati. I tedeschi vorrebbero entrare in Ita attraverso un aumento di capitale riservato, intorno al 35-40% secondo i rumors e poi sfruttare l’opzione per rilevare il restante.

Pochi giorni fa il ministro il ministro Giorgetti ha spiegato che dopo la firma del memorandum “inizierà una fase di negoziato rispetto a quelle che sono le richieste del governo italiano e quelle che sono i progetti imprenditoriali di Lufthansa. Se i due progetti saranno coerenti potrà nascere una realtà molto importante, a beneficio anche dell’economia italiana”. Per quanto riguarda le tempistiche, ha sottolineato il ministro che “per fare le cose bene ci vuole qualche settimana”.

Intanto, lunedì 30 gennaio è in programma un nuovo incontro tra Ita e i sindacati di categoria. Le sigle sono state riconvocate per riaprire il tavolo sulle retribuzioni dopo l’apertura della fase di raffreddamento e conciliazione. L’obiettivo è trovare una soluzione in modo da evitare una mobilitazione.