Ita Airways, Lufthansa presenta offerta per acquisizione quota minoranza. Air France rinuncia

Inizialmente verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza pari al 40% per poi salire al 100% e “saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti”

Lufthansa scopre le sue carte su Ita Airways. A un anno dal via al processo di vendita, la compagnia tedesca ha inviato al ministero dell’Economia la sua manifestazione di interesse per l’ingresso in Ita Airways, la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, e si prepara ad avviare le trattative con Roma per arrivare prima all’accordo preliminare e poi, se tutto andrà bene, a quello definitivo. Inizialmente, verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza per poi salire al 100%, anche se da Francoforte non si sono sbilanciati sui numeri (la quota iniziale non è stata resa pubblica, ma le indiscrezioni della vigilia parlavano di un 40%). E “saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti”. Lo conferma la compagnia tedesca in una nota.

In sostanza, i tedeschi non avranno nessun obbligo ad acquisire in futuro la totalità delle azioni. E si riservano di concordare in seguito, con l’Italia, un ingresso più robusto nel capitale, a condizione che la compagnia tricolore inizi a volare da sola.

Lufthansa, seppur in minoranza, replica lo schema che ha già applicato nel 2009 con l’acquisto di Brussels, compagnia aerea belga. In quel caso, i tedeschi acquistarono prima il 45% e il restante (55%) solo nel 2016.

L’annuncio di Lufthansa

Il gruppo tedesco ha formalizzato il suo interesse per il vettore pubblico italiano “il terzo mercato più importante dopo Germania e Usa”, e sottolinea inoltre che “la volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del gruppo (che comprende anche Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Air Dolomiti) risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale — conclude la nota —, tramite viaggi d’affari e privati, nella sua forte economia orientata all’esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa”.

Ita Airways-Lufthansa: prima memorandum d’intesa

“Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva. Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel gruppo Lufthansa e sulle sinergie che ne deriveranno”. Per arrivare alla firma dell’accordo quindi ci sarà bisogno di siglare prima un memorandum d’intesa (un preliminare d’acquisto) seguito da quello definitivo (dopo aver ottenuto i via libera dagli enti regolatori, a partire) e contestualmente i patti parasociali che regolano i rapporti tra gli azionisti e il loro raggio di azione.

Air France non rilancia

Mentre Lufthansa presenta la sua offerta, la società rivale Air France-Klm non rilancia. Poche ore prima aveva informato il Governo italiano che non avrebbe inviato una sua offerta per Ita. Del resto, il gruppo franco-olandese ha sempre sottolineato durante le trattative di presentarsi “soltanto come potenziale partner commerciale” senza investire realmente in Ita.