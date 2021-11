Ita, biglietti scontati per la Sicilia: ecco chi può usufruirne

Uno sconto del 30% destinato ad alcune categorie di residenti in Sicilia – Ecco chi può e come usufruire delle tariffe agevolate

Novità importanti per i residenti in Sicilia. Dopo i rincari delle ultime settimane che hanno interessato i voli per la Trinacria, arrivano finalmente buone notizie per i viaggiatori Ita Airways, la compagnia aerea che dallo scorso 15 ottobre ha preso il posto di Alitalia, ha aderito al progetto “Sicilia Vola” , lanciato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili.

L’iniziativa prevede di introdurre uno sconto “sociale” sul costo dei biglietti aerei riservato ai residenti in Sicilia in possesso di determinate caratteristiche che effettuano un viaggio da e per Catania o da e per Palermo.





Lo sconto, pari al 30% del prezzo del biglietto, è riservato:

agli studenti fuori sede,

alle persone con disabilità gravi,

ai lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro,

a pazienti che devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti o cure sanitarie fuori dalla Sicilia con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro.

Gli sconti saranno validi su tutte le rotte nazionali ed europee del network Ita Airways, da e per gli aeroporti di Catania o Palermo, sui voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate e su quelli in connessione con i due hub.



Per usufruire degli sconti è necessario registrarsi alla piattaforma Sicilia Vola, tramite Spid o Cie. Una volta fatto, dalla pagina ”Gestione” basterà cliccare su ”Richiedi buono”. A quel punto il sistema richiederà di compilare un’autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo alla compagnia aerea al momento dell’acquisto del biglietto. Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione. Le tariffe sono valide fino al 31 dicembre 2022.