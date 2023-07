Ita Airways, blitz del Tesoro: Cda a 3, via Lazzerini, Turicchi presidente esecutivo in attesa dell’Ad Lufthansa

Il Cda scende a consiglieri in attesa dell’ingresso di Lufthansa che dovrà nominare l’amministratore delegato. Escono anche Ouseley e Arrigo

Ita Airways fa un ulteriore passo avanti verso il nuovo assetto, in attesa che l’Ue dia l’ok all’ingresso di Lufthansa con un blitz del Tesoro che allontana l’attuale Ad Fabio Lazzerini. L’assemblea degli azionisti di Ita Airways ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, che si riduce da cinque a tre consiglieri. Il collegio sindacale, precisa una nota della compagnia, è stato invece interamente riconfermato con Marina Scandurra presidente, Paolo Maria Ciabattoni e Giovanni Naccarato sindaci effettivi.

Ita Airways: Turicchi resta presidente, attesa per il nuovo Ad scelto da Lufthansa

Resta dunque Antonio Turicchi che come presidente ha portato alla finalizzazione dell’intesa con Lufthansa come socio industriale. Nel Cda entrano Valeria Vaccaro e Francesco Spada: per tutti loro l’incarico dovrebbe durare tre anni. Non viene al momento sostituito il Ceo.

Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale della compagnia, lascia dopo aver concordato “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, chiarisce ancora la nota di Ita Airways. I rumours dicono che il governo considerasse il manager, bocconiano e di lungo corso, troppo vicino a Dario Franceschini (Pd). È un fatto che ora tutte le deleghe operative di Lazzerini sono state affidate ad Andrea Benassi, attuale chief Network, Fleet and Alliances Officer, che assume l’incarico di direttore generale. Inoltre, Francesco Presicce, chief Technology Officer, è stato nominato Accountable manager, posizione in precedenza ricoperta da Lazzerini.

Il board a tre “è coerente con gli accordi intercorsi tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa, in base ai quali, per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale a lei riservato, la compagnia tedesca entrerà nell’azionariato ed esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di Ad”, conclude la nota di Ita.

Il blitz, arrivato a sorpresa, lascia a terra due consiglieri di grande esperienza oltre all’Ad: Frances Vyvyen Ouseley (che veniva da easyJet) e Ugo Arrigo. Alla prima vanno i ringraziamenti di prammatica che includono anche Lazzerini mentre il comunicato sembra avere dimenticato Arrigo.

Ita ha chiuso il 2022 con 1,54 miliardi di euro di ricavi, un risultato operativo (Ebit) negativo per 589,3 milioni di euro, un risultato prima delle imposte di -603,6 milioni e una perdita di esercizio di 486,19 milioni.

Nell’accordo siglato con il Tesoro è previsto un ingresso a tappe di Lufthansa prima al 41% (nel 2023), poi al 90% (nel 2027-2028) e al 100% (entro il 2033) per un investimento di 829 milioni di euro.