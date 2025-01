Iris Apfel: all’asta da Christie’s la collezione dell’icona newyorkese della moda e dell’interior design

“Unapologeically Iris: The Collection of Iris Apfel” è l’asta online di Christie’s che celebra uno dei creatori di stile più iconici d’America. La vendita online, che mette in mostra il leggendario talento della signora Apfel per la moda, gli accessori e l’interior design, sarà aperta alle offerte dal 28 gennaio al 13 febbraio

La vendita è una rara opportunità per gli appassionati di moda, offrendo una vasta gamma di capi di abbigliamento e accessori assolutamente unici che abbracciano epoche, compresi pezzi prêt-à-porter e capi couture dagli anni ’50 ad oggi.

Per quasi mezzo secolo, la signora Apfel è stata amata per la sua estetica audace, nota per combinare perfettamente colori, texture e motivi in ​​modi nuovi, ridefinendo le nozioni tradizionali di moda e design. Era innegabilmente una trendsetter, immediatamente riconoscibile dai suoi occhiali ovali oversize, dall’ombretto blu, dai boa di piume e dalle braccia adornate con grossi braccialetti.

La sua originalità non aveva eguali, con uno stile distintivo caratterizzato da un mix eclettico di alta e bassa moda, fondendo armoniosamente la couture con le scoperte del mercatino delle pulci. L’asta presenta oltre 200 capi di moda, accessori e design della collezione di Mrs. Apfel, mostrando lo stile personale brillante e audace di un’icona di New York City.

Tra moda, design e mix di eclettismo

I pezzi forti includono un cappotto di piume Dior Haute Couture, (stima $ 800-1.200), una camicia a blocchi di colore rosa, rosso e giallo Carolina Herrera, (stima: $ 800-1.200) e una custodia di diciotto montature per occhiali multicolori e con motivo Iris Apfel X Zenni ( Stima: $ 400-600).

Consulente della Casa Bianca

Iris Apfel – Photo Credit Ruven Afanador

Illustre collezionista ed esperta di tessuti antichi, la signora Apfel ha iniziato la sua carriera come decoratrice e durante la sua vita è stata consulente in prestigiosi progetti di restauro, anche alla Casa Bianca. Insieme a suo marito Carl, ha co-fondato Old World Weavers, un’azienda tessile di fama internazionale. Oltre al suo contributo alla moda, la vendita onorerà anche la passione della signora Apfel per l’interior design, presentando opere d’arte decorativa e oggetti provenienti dalle sue case a New York City e Palm Beach. In vendita c’è un bar ‘Gussy’ intagliato a forma di struzzo, Italia, circa 1975 (stima $ 6.000-8.000).

Alcuni punti salienti della collezione saranno esposti in Florida presso Christie’s Miami dal 23 al 25 gennaio e a Palm Beach, presso The Colony Hotel dal 29 al 31 gennaio. La collezione completa sarà esposta presso Christie’s New York dall’8 al 13 febbraio.