iPhone 14 e Apple Watch: uscita, prezzo, caratteristiche e novità dei nuovi modelli Apple

Apple ha presentato la nuova famiglia di iPhone e smartwatch a Cupertino: iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, AirPods Pro 2, Apple Watch serie 8 e Ultra. Ecco tutti i dettagli

Apple lancia i nuovi modelli di iPhone 14 e Apple Watch. Quattro telefoni, tre smartwatch, un paio di auricolari wireless e diverse funzioni: è il ricco menù di presentazione con cui Apple ha lanciato la nuova famiglia di iPhone e Apple Watch. Tra le novità c’è un nuovo design per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, il nuovo modello iPhone 14 Plus che prende il posto del mini, oltre che miglioramenti importanti al comparto fotografico di tutti i nuovi iPhone e rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite in caso di mancata copertura. Mentre al polso l’azienda di Cupertino punta sulle avventure estreme Plus, Pro, Max, Ultra.

Durante l’evento di presentazione dei nuovi modelli, Apple ha pubblicato un comunicato stampa attraverso il quale ha rivelato che renderà il suo servizio disponibile sugli iPhone aggiornati all’ultimo sistema operativo a partire dal 12 settembre, in concomitanza con il rilascio di iOS16. Inizialmente verrà lanciato in 21 paesi, Italia Compresa, poi successivamente sarà allargato anche a quelli restanti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli di iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, AirPods Pro 2, Apple Watch 8, Se e Ultra.

iPhone 14 e Apple Watch: caratteristiche e prezzi dei nuovi modelli

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

iPhone 14 e la sua versione Plus sono prodotti più simili ai suoi predecessori, ma vantano una nuova fotocamera frontale con autofocus, batteria potenziata, action mode per registrare video in movimento e l’emergency SOS via satellite (per ora è attiva solo in Usa e Canada, ma arriverà presto in altri Paesi). I display oled sono da 6.1 e 6.7 pollici con luminosità da 1200 nits, Dolby Vision e Xdr. I colori sono midnight, starlight, blu, porpora e rosso. I due modelli hanno all’interno un nuovo sistema di raffreddamento che massimizza le prestazioni del processore, che rimane quello dello scorso anno: A15 Bionic. La fotocamera che ha guadagnato di più è però quella frontale: 12 megapixel da 1.9 micron, capace di catturare il 38% più luce e per la prima volta con autofocus.

I modelli per il mercato americano non avranno più la SIM fisica, solo eSIM. Apple punta molto sulla eSIM, la SIM card virtuale che nel giro di qualche anno sostituirà quelle attuali. Oggi si possono registrare diverse eSIM sull’iPhone in Usa e passare da un operatore all’altro istantaneamente.

I prezzi di iPhone 14

1.029 euro per la versione da 128GB

1.159 euro per la versione da 256GB

1.419 euro per la versione da 512GB

Prezzi di iPhone 14 Plus

1.179 euro per la versione da 128GB

1.309 euro per la versione da 256GB

1.569 euro per la versione da 512GB

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: caratteristiche e prezzi

Qui arrivano le novità: un design con bordi più sottili (ma sempre le stesse dimensioni dello schermo, 6.1 e 6.7 pollici), e la scomparsa del notch (la tacca superiore che racchiude la fotocamera selfie e il riconoscimento del volto Face Id) da lungo tempo annunciata. Al suo posto, un foro nel display per la fotocamera anteriore che accoglie i sensori di prossimità e i led di notifica con un sistema personalizzato soprannominato “the dynamic island“. Il nuovo sensore da 48 megapixel (f/1.78) crea foto da 12 megapixel accorpando quattro pixel contigui per performance migliori in condizioni di luce scarsa, ma si possono ottenere anche immagini in formato raw da elaborare; l’ultrawide utilizza pixel a 1.4 micron. Il nuovo chip Apple A16 con processo produttivo a 4 nanometri è più rapido e efficiente (è un 6 Core in grado di svolgere 17 trilioni di operazioni al secondo).

Anche per i modelli top di gamma, Apple ha attivato la connessione satellitare utile a inviare e ricevere messaggi di emergenza, puntando il telefono verso il satellite più vicino come da suggerimenti di iOs.

Presente il supporto per il display always-on, che consente di visualizzare informazioni a colpo d’occhio sullo schermo, anche quando l’iPhone è spento, grazie a un display con frequenza di aggiornamento ridotta: dai 10 Hz attuali a 1 Hz, come sull’Apple Watch e che aiuta a preservare la durata della batteria.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro si presentano in quattro colorazioni: viola scuro, oro, argento e nero siderale. I prezzi: iPhone 14 Pro parte da 1339 euro, mentre 14 Pro Max da 1489 euro per arrivare a ben 2139 euro per la versione da 1 TB.

Apple Watch 8: caratteristiche e prezzi

ll nuovo Apple Watch riprende le stesse linee della famiglia precedente, ma con un display più grande e più luminoso: Watch 8 ha la cassa da 45 mm o 41 mm (come Watch 7), SE da 44 mm o da 40 mm, Watch Ultra 49 millimetri. A bordo ci sono anche più quadranti, mentre a livello di funzioni viene confermata l’indiscrezione del sensore della temperatura focalizzato in modo particolare sulla salute femminile, con stime accurate e la massima privacy sui dati raccolti. Inoltre, ci sono due nuovi sensori dedicati al movimento come i rinnovati accelerometro e giroscopio che possono rilevare incidenti automobilistici con grande accuratezza e in modo repentino su tutte le auto più usate.

La batteria dura ora 18 ore o 36. I colori dell’Apple watch 8 sono midnight starlight, silver e product red e versioni speciali di cinturini come Nike e Hermes. I prezzi partono da 509 euro per la versione “gps” e da 629 euro per quella “cellular”. Uscita prevista il 16 settembre.

Apple Watch Se: caratteristiche e prezzi

La seconda generazione di Apple Watch Se possiede lo stesso chip S8 di Watch 8, identici sensori di collisione ed è realizzato in alluminio riciclato al 100%. Può collegarsi a iPhone con Family Setup in caso di uso con bambini. I prezzi sono di 309 euro per il gps e 359 euro per la versione cellular. In arrivo dal 16 settembre.

Apple Watch Ultra: caratteristiche e prezzi

Insieme alla Serie 8 è stato lanciato l’Apple Watch Ultra, la nuova linea hardware dell’azienda. L’Ultra è un orologio destinato agli amanti dello sport (escursionisti, maratoneti e subacquei), con pulsanti più grandi per l’uso con i guanti, una batteria che, secondo l’azienda, raggiungerà le 60 ore di autonomia con low power mode e accoglie lo speciale quadrante wayfinder per le escursioni estreme con luce rossa per più visibilità, resiste a grandi profondità in immersione e la sirena per le emergenze può suonare a 80 decibel. Cambia il design rispetto ai precedenti modelli, il quadrante è molto più grande con 49 pollici in titanio contro i precedenti 45. Il vetro anteriore piatto è in cristallo di zaffiro con bordo protettivo. Anche il design del cinturino è totalmente rinnovato. Arriva il 23 settembre e costa a partire dai 1.009 euro.

Non solo i nuovi modelli di iPhone 14 e Apple Watch: arrivano le AirPods Pro 2

L’azienda di Cupertino ha anche annunciato le AirPods Pro 2, caratterizzate da una maggiore durata della batteria, dalla “trasparenza adattiva” per ridurre i rumori esterni, come quelli delle costruzioni, lasciando comunque passare il suono ambientale attraverso la cancellazione del rumore, e da una nuova tecnologia di scansione delle orecchie dell’utente per personalizzare l’audio 3D. Apple introduce anche il touch control, che consente di azionare alcune funzioni sfiorandole. Disponibilità dal 23 settembre. Prezzo 299 euro.