iPhone 14: 4 nuovi modelli il 7 settembre. Ecco tutte le novità

Il 7 settembre Apple svelerà 4 modelli di iPhone 14, ma anche i nuovi Apple Watch e AirPods Pro 2

È arrivata la tanto attesa ufficialità. Mercoledì 7 settembre Apple presenterà il nuovo iPhone 14. La società di Cupertino ha infatti inviato a giornalisti e addetti ai lavori l’invito all’evento virtuale denominato “Far out” (lontano) durante il quale svelerà i nuovi modelli di iPhone e non solo. Secondo le indiscrezioni, nel corso dello stesso evento, Apple potrebbe presentare anche i nuovi Apple Watch Series 8 e Apple Watch Pro, gli AirPods Pro 2, un nuovo iPad Pro, un iPad 2022 e forse alcuni Mac.

Tutto ciò che c’è da sapere su iPhone 14

Secondo le attese il prossimo 7 settembre arriveranno 4 modelli di iPhone 14: due Pro (di cui uno Max) con 3 fotocamere posteriori e altri due “normali” (sempre uno Max) con due fotocamere, mentre non ci sarà nessun nuovo iPhone Mini né tantomeno un iPhone Fold (pieghevole). In nessuno dei 4 modelli sarà presente il connettore di ricarica Usb C richiesto dalla Commissione Ue.

I nuovi iPhone 14 saranno dotati del nuovo chip A16 Bionic e porteranno anche l’attesa rivisitazione del notch visto per la prima volta su iPhone X.

Quanto costa iPhone 14?

È questa la risposta più attesa. Quasi tutti i dispositivi dovrebbero essere in vendita già dal 16 settembre. Secondo molti rumors, alla fine non ci dovrebbero essere i rincari di cui si è parlato negli ultimi mesi. Apple dovrebbe dunque mantenersi sui prezzi già visti per iPhone 13. Anche se i dubbi continuano ad essere molti, sopratuttto in virtù dell’inflazione e della crisi dei chip che sta mettendo a dura prova le società Hi-Tech (e non solo) di tutto il mondo.