A seguito del closing, il consorzio guidato da Ardian avrà il 90% di Daphne 3, che detiene una partecipazione del 30,2% nel capitale di Inwit

Tim perfeziona l’accordo con Ardian per vendere a un consorzio di investitori guidato dalla società d’investimento un’ulteriore quota del 41% della holding Daphne 3, che a sua volta detiene una partecipazione del 30,2% in Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit). A seguito del closing della vendita – annunciata il 14 aprile – il consorzio guidato da Ardian avrà quindi il 90% di Daphne 3, mentre a Tim rimarrà il restante 10%. Il valore dell’operazione è di 1,3 miliardi.

Tim conclude la vendita ad Ardian e si dimette il Cda

Contemporaneamente alla conclusione della cessione, si è dimesso il Cda. L’amministratore delegato Giovanni Ferigo e i consiglieri non esecutivi Giovanna Bellezza, Sabrina Di Bartolomeo, Rosario Mazza e Agostino Nuzzolo hanno rassegnato le dimissioni come previsto dallo statuto. Il Cda si riunirà il 9 agosto per convocare l’assemblea degli azionisti che procederà alle nuove nomine.

L’operazione si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,4275 euro per azione (ex dividendo 2021, pagato a maggio 2022). Il corrispettivo pagato a Tim è pari a circa 1,3 miliardi di euro. Tim ha anche ricevuto il rimborso del prestito di circa 200 milioni di euro concesso al consorzio al momento della costituzione di Daphne 3.

Tim e il consorzio acquirente hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale

“L’operazione è stata completata nel rispetto delle normative Antitrust e Golden Power”, precisano le società in una nota.

“Il patto parasociale tra TIM, Daphne 3, Vodafone Europe e Central Tower Holding Company, in qualità di azionisti diretti e indiretti di INWIT, è stato risolto prima del perfezionamento dell’operazione, in conformità all’accordo di risoluzione stipulato tra le parti il primo agosto 2022”, prosegue la nota.

Tim e il consorzio “hanno inoltre sottoscritto un nuovo patto parasociale, che riconosce a TIM alcuni diritti di governance di minoranza, sia su Daphne 3 che su INWIT, a tutela del proprio investimento, come è prassi in operazioni di questa natura”, conclude la nota.