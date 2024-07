Investire in Borsa: che differenza c’è tra le azioni Value e quelle Growth? Domani la Guida alla finanza lo spiegherà su FIRSTonline

Nella nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors, e che sarà pubblicata sabato 13 luglio su FIRSTonline un esperto come Angelo Marotta spiegherà dettagliatamente la differenza che c’è tra azioni Value e azioni Growth e quali e a chi convengano di più

Le azioni di Borsa non sono tutte uguali. Ci sono quelle Value e quelle Growth. Le azioni Value sono generalmente ritenute sottovalutate e meno volatili ma sono anche meno dinamiche di quelle Growth, che tendono a incrementare le vendite e gli utili a un ritmo superiore perché si tratta di titoli che operano in settori più innovativi e ad alta tecnologia che investono gli utili in attività di ricerca e sviluppo anziché in dividendi. Ma domani un esperto del livello di Angelo Marotta, Direttore di Belgrave Capital Management, spiegherà tutto su FIRSTonline nella nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Il testo sarà corredato da grafici eloquenti e di facile comprensione. Una puntata da non perdere.