Investimenti in Borsa, il Senato discute una raider tax anti-speculazione: ecco le 7 operazioni nel mirino

Un disegno di legge in discussione in commissione Finanze al Senato vuole estendere la tassazione sulle operazioni finanziarie che oggi riguarda solo un limitato numero di transazioni

Un nuovo sistema di tassazione sulle operazioni finanziarie, denominato « raider tax », ovvero contro i fenomeni speculativi, in sostituzione della “Tobin tax”. È una proposta in discussione al Senato.

Al Senato, in commissione Finanze, il debutto di questa proposta che intende estendere la tassazione sulle operazioni finanziarie:

1) di acquisto

2) di vendita

3) in derivati

4) ad alta frequenza

5) in valute virtuali

6) sulle plusvalenze da valute virtuali

7) sulle plusvalenze dei titoli di Stato con vita residua superiore alla metà della scadenza convenuta.

L’imposta sulle transazioni finanziare, la cosiddetta di Tobin tax (dal nome del premio Nobel dell’economia che per primo l’ha proposta) da noi è stata introdotta con la legge di stabilità del 2013 (governo Monti) e si applica limitatamente al solo trasferimento di proprietà di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti dello Stato e dunque ad un numero esiguo di titoli transatti e ad un imponibile che si riduce all’aumento dei titoli venduti.

Obiettivo quindi del disegno di legge che questa settimana inizia l’iter in commissione è ampliare la base imponibile e la categoria dei titoli da assoggettare a tassazione, cercare di contrastare le condotte speculative, favorire gli investimenti nel capitale permanente delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, sostenere lo sviluppo economico. Infatti si stabilisce che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni confluisca in un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative per le società quotate nei mercati regolamentati.