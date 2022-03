Intesa Sanpaolo Vita, risultati 2021: cresce l’utile netto e la redditività

Il gruppo assicurativo ha visto crescere tutti i principali indicatori nel 2021 – Fioravanti (Intesa Sanpaolo Vita): “Pronti a ampliare offerta nei rami Vita, Danni e Salute”

Intesa Sanpaolo Vita ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021. Il gruppo assicurativo, comprensivo delle società soggette a direzione unitaria, ha registrato una buona performance commerciale e redditività nel corso dell’anno. L’utile netto consolidato di pertinenza si attesta a 765,9 milioni, in crescita del 9,3% rispetto a dicembre 2020.

La produzione lorda vita si attesta a 18.83 miliardi che si confronta con 19,41 miliardi del 31 dicembre 2020, evidenziando una riduzione del 3% da attribuire principalmente al +26,7% del comparto Unit linked e al -34,4% dei prodotti tradizionali. La nuova produzione vita cresce dell’1,3% a 18,33 miliardi, cala del 3,7% a 13.91 miliardi al netto di Fideuram.

I premi del business Protezione sono pari a 1.404,3 milioni di euro (+5,1%), in crescita rispetto ai 1.336,7 milioni rilevati al 31 dicembre 2020 considerando i dati riesposti per omogeneità di confronto. Si evidenzia pertanto la crescita dei prodotti non-motor (escluse le CPI) del 12%.

Il patrimonio netto si attesta a 7,76 miliardi in riduzione di 288,7 milioni (-3,6%), rispetto alla chiusura dell’esercizio 2020, che aveva evidenziato un patrimonio netto pari a poco più di 8 miliardi di euro.

Gli asset under management si attestano a 203.452,5 milioni di euro, rispetto ai 202.339,8 milioni di dicembre 2020 (il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia asset under management pari a 163.290,3 milioni a dicembre 2021, rispetto ai 165.747,7 di dicembre 2020).

Mentre il Solvency Ratio regolamentare al 31 dicembre 2021 è pari al 267% (per il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, il solvency ratio è pari al 264%.

“Anche il 2021 ha visto crescere tutti i principali indicatori del nostro bilancio. Durante l’anno abbiamo completato l’acquisizione delle compagnie assicurative provenienti da UBI, lanciato Intesa Sanpaolo Insurance Agency, che opera attraverso una propria struttura distributiva offrendo prodotti su misura per le imprese e abbiamo proseguito il nostro percorso di formazione di giovani per il mondo assicurativo del futuro attraverso il Master in Insurance Innovation di Torino”, ha dichiarato Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile Divisione Insurance Intesa Sanpaolo.

“In linea con il nuovo Piano d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, siamo pronti ad ampliare la nostra offerta nei rami Vita, Danni e Salute. Ne è un esempio, l’iniziativa che lanceremo nel 2022 rivolta alla clientela senior ed ai relativi caregiver, che punterà ad offrire servizi e prodotti dedicati in ambito finanziario, socio-sanitario, assistenziale e ricreativo in partnership con operatori specializzat”, ha concluso Fioravanti.