Intesa Sanpaolo, scelti consulenti per Ops su Ubi

Ora le squadre di advisor per Intesa sanpaolo e per Ubi banca sono al completo e a loro spetta la prima valutazione tecnica sulla sostenibilità dell’Ops lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina

Intesa Sanpaolo ha completato la scelta dei propri consulenti finanziari in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Ubi Banca, che come è ormai noto è stata lanciata in data 17 febbraio. In particolare, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà come Sole M&A e Lead Financial Advisor dell’operazione e coordinerà con gli altri consulenti finanziari J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co. International plc., UBS Investment Bank e Equita Sim S.p.A. le relative attività e relazioni con i mercati finanziari.

Ubi invece ha deciso di mettere in campo Goldman Sachs e Credit Suisse che, oltre a valutare l’offerta di Intesa Sanpaolo, dovranno individuare anche le possibili soluzioni alternative per la banca guidata da Victor Massiah.

Intanto, mentre l’operazione per ora non è stata accolta con favore dal patto dei soci di Ubi Banca (anche se la metà del peso del capitale della banca lombarda è in mano a grandi fondi esteri, che sono azionisti anche di Intesa Sanpaolo), il probabile matrimonio Ubi-Intesa sta raccogliendo il plauso dei mercati: dopo il rally di entrambe le banche nei giorni successivi alla comunicazione (poi in parte vanificato dalle perdite per il coronavirus), sull’operazione bancaria dell’anno sono arrivati i giudizi, positivi, di Moody’s, Fitch e Exane Bnp Paribas, che hanno confermato o alzato i rating e target price su Intesa, Ubi e anche Bper, coinvolta nel risiko.