Intesa lancia a sorpresa un’offerta su Ubi Banca

Il colpo d’ala dell banca guidata da Carlo Messina punta ad avviare il risiko bancario e a consolidare sempre di più la leadership italiana di Intesa San Paolo – I termini dello scambio con un premio del 27,6% sui valori di Borsa – Accordi con Bper e Unipol per evitare veti dell’Antitrust – Aumento di capitale in vista

Colpo grosso di Intesa Sanpaolo che a sorpresa ha lanciato un’offerta pubblica volontaria di scambio delle azioni di Ubi, quarta banca del Paese, con una mossa non ostile ma nemmeno concordata, anche in considerazione del fatto che poche ore prima l’Ubi aveva presentato alla comunità finanziaria il suo nuovo piano industriale.

Intesa offre 17 azioni proprie ogni 10 di Ubi che corrisponde a una valorizzazione di 4,25 euro contro 3,33 euro della chiusura di Borsa di Ubi, con un premio del 27% sul valore di Borsa. Messina offre inoltre un ruolo nel management al Ceo di Ubi, Victor Massiah.

Il colpo d’ala della banca di Carlo Messina ha due obiettivi: consolidare ancor di più la leadership di Intesa Sanpaolo in Italia al servizio dell’economia reale e avviare il risiko bancario.

“Intesa Sanpaolo – recita una nota ufficiale – considera Ubi Banca tra le migliori banche italiane, radicata nelle regioni più dinamiche, con rilevanti risultati conseguiti grazie all’eccellente lavoro svolto dal Ceo (ndr Victor Massiah) e dal management e con un valido Piano d’Impresa, che nel Gruppo risultante dall’operazione (Ndr. di integrazione) possono trovare nen solo continuità di realizzazione ma anche ulteriore valorizzazione”. “Ubi Banca – continua la nota di Intesa – si contraddistingue per le affinità con Intesa Sanapolo, in particolare per quanto concerne il modello di business e valori aziendali, anche perchè molte persone del management di Ubi Banca hanno avuto un percorso professionale che in precedenza si è svolto nel Gruppo Intesa Sanpaolo”.

Le sinergie previste dalla fusione tra le due banche sono a regime di 730 milioni lordi e l’utile consolidato del Gruppo potrebbe arrivare a 6 miliardi di euro a partire dal 2022.

Per prevenire possibili problemi di Antitrust, Intesa Sanpaolo ha già stipulato accordi con Bper per cedere alla banca emiliana, se la fusione con Ubi andrà in porto, un ramo d’azienda comprendente tra i 400 e i 500 sportelli di Ubi con i relativi dipendenti mentre alcune attività assicurative saranno cedute a Unipol.

Intesa prevede anche l’assunzione di 2.500 giovani e, a sostegno dlel’operazione con Ubi, si prepara a chiedere alla sua prossima assemblea del 27 aprile la delega per un conseguente aumento di capitale.