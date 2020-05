Intesa Sanpaolo sceglie Tim e Google per i servizi Cloud

Intesa Sanpaolo spinge sulla digitalizzazione dei propri servizi con l’aiuto di Tim e Google – Il nuovo progetto punta a fornire servizi altamente innovativi, facili e veloci da usare per accelerare lo sviluppo digitale nel Sistema Italia

Nuovo accordo per Intesa Sanpaolo. Il Gruppo ha firmato un Memorandum of Understanding con Tim e Google Cloud per accelerare la digitalizzazione dei dei propri servizi digitali. Si tratta di un importante progetto finalizzato a fornire a Intesa Sanpaolo i servizi cloud di Google sui Data Center italiani di Tim. Con i più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Il progetto prevede l’apertura a Torino, di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di Google Cloud, insieme all’apertura di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up, mediante iniziative da definirsi tra le parti.

Inoltre, è prevista anche la costruzione di un’altra Google Cloud Region a Milano così da garantire la continuità operativa. Entrambe le cloud Region saranno realizzate seguendo la sostenibilità ambientale e saranno anche carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del Gruppo bancario.

Una volta raggiunto l’accordo tra le Parti, sui termini e le condizioni contrattuali, e ottenuto il necessario clearing dalla Autorità competenti, il progetto consentirà a Intesa Sanpaolo di avvalersi delle più moderne tecnologie, fatte su misura per le esigenze della banca.

I servizi di Google Cloud saranno al servizio del Paese e di tutte le imprese italiane che vorranno avvalersi dei vantaggi tecnologici ed economici del cloud computing, in modo sicuro e sostenibile, dando una spinta decisiva all’accelerazione digitale del Sistema Italia, ancora più necessaria alla luce dell’emergenza sanitaria.

Secondo Massimo Proverbio, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo, questa collaborazione darà un ulteriore slancio alla diffusione della cultura digitale del Gruppo, valorizzandone le risorse, per raggiungere importanti traguardi nella cloud Technology e nell’intelligenza artificiale.

“Si tratta di un accordo importante che pone le basi di una partnership di lunga durata per la creazione di un’infrastruttura all’avanguardia, il Cloud – ha sottolineato Carlo D’Asaro Biondo, Executive Vice President TIM – Questa tecnologia rappresenta un nuovo settore ad altissime potenzialità per lo sviluppo dei servizi digitali delle imprese”.

“Google ha deciso di aprire due Cloud Region in Italia – ha commentato Fabio Fregi, Head of Google Cloud Italy – per supportare le aziende italiane nella loro digitalizzazione e nella definizione delle opportunità di crescita future. Siamo felici di questo Memorandum of understandig che dimostra come possiamo essere partner strategici dei principali attori del settore finanziario e delle telecomunicazioni.