Intesa Sanpaolo presenta Ops su Ubi alla Consob

L’offerta di Intesa Sanpaolo è sul totale del capitale di Ubi ed è valida solo in Italia – Concambio immutato

Intesa Sanpaolo comunica di aver depositato presso Consob, venerdì 6 marzo, il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata su Ubi Banca, sulla totalità delle azioni ordinarie della banca bergamasco-bresciana. “A seguito della riduzione delle azioni di Ubi Banca nel portafoglio del Gruppo Intesa Sanpaolo – spiega una nota -, derivante da operazioni effettuate o che dovessero essere effettuate su ordini dei clienti nell’ambito della ordinaria operatività del Gruppo Intesa Sanpaolo e riconducibili ad accordi esistenti sino alla data del comunicato del 17 febbraio 2020 emesso dall’Offerente ai sensi dell’articolo 102, comma 1, TUF, viene rettificato il numero massimo di azioni dell’Offerente da emettere a servizio dell’Offerta, che è stato riportato nel predetto comunicato”.

L’offerta ha dunque ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di UBI Banca, quotata su Borsa Italiana. Il numero di Azioni UBI oggetto dell’offerta include l’intero capitale sociale di UBI Banca ed è quindi incrementato, rispetto a quanto indicato nella comunicazione dell’offerta, a seguito della riduzione delle azioni ordinarie di UBI Banca nel portafoglio del Gruppo Intesa Sanpaolo. “Si ricorda che l’offerente riconoscerà agli azionisti di UBI Banca che aderiranno all’Ops – recita ancora la nota di Intesa – un corrispettivo esclusivamente in azioni pari a 1,7000 azioni dell’offerente di nuova emissione (prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. già in circolazione alla data di emissione, azioni che saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario) per ogni azione UBI portata in adesione all’offerta”.

In caso di adesione totalitaria all’offerta, ovverosia nel caso in cui tutte le n. 1.144.285.146 Azioni UBI oggetto dell’offerta siano portate in adesione alla stessa, saranno assegnate agli aderenti n. 1.945.284.755 azioni di Intesa Sanpaolo di nuova emissione, corrispondenti a circa il 10% del capitale sociale della banca guidata da Carlo Messina, assumendo che l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta sia stato interamente sottoscritto (fully diluted).

“L’offerta è promossa esclusivamente in Italia – previsa ancora Intesa Sanpaolo -, in quanto le azioni ordinarie dell’emittente sono quotate esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni UBI”.