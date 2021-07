Intesa Sanpaolo, mutui under 36 ancora più facili

La banca guidata da Stefano Barrese rinnova la propria offerta dedicata ai giovani per l’acquisto della casa: è valida fino al 30 giugno 2022

Intesa Sanpaolo rilancia sui mutui per i giovani, riservando alla clientela under 36 nuove proposte volte a incoraggiare l’acquisto della prima casa, in coerenza con le finalità del decreto-legge n.73 del 2021 (cd. Decreto Sostegni-bis). Ecco le varie proposte, valide fino al 30 giugno 2022:

Domus Giovani Under 36: è il mutuo dedicato ai giovani, con accesso ora ampliato fino a 36 anni, che consente di avere 40 anni di durata, 10 anni di preammortamento (con la possibilità di rimborsare solo la quota interessi, nel periodo della vita più delicato dal punto di vista delle entrate), copertura fino al 100% del valore dell’immobile. Da oggi, l’esenzione dell’imposta sostitutiva è estesa anche ai giovani under 36 con ISEE superiore a 40.000 euro;



è il mutuo dedicato ai giovani, con accesso ora ampliato fino a 36 anni, che consente di avere (con la possibilità di rimborsare solo la quota interessi, nel periodo della vita più delicato dal punto di vista delle entrate), Da oggi, anche ai giovani under 36 con mutui con garanzia Fondo di Garanzia Prima Casa: Intesa Sanpaolo intende valorizzare e consentire al giovane mutuatario di fruire di ulteriori elementi di vantaggio rispetto a quanto previsto dalla norma, offrendo tassi dedicati estremamente competitivi; azzeramento delle spese istruttoria, delle spese di incasso rata e del costo opzioni contrattuali (quali sospensione del pagamento delle rate e flessibilità della durata); possibilità di finanziare fino al 100% del valore dell’immobile (in virtù dell’estensione della garanzia dello Stato all’80% della quota capitale per i mutui con loan to value elevati).

Le famiglie composte da giovani under 36 anni sono proprietarie delle abitazioni in cui risiedono nel 60,2% dei casi: la propensione all’acquisto dell’abitazione è alta fin dalla giovane età ed è elevato il fabbisogno di finanziamento a medio-lungo termine. “L’attenzione alle giovani generazioni e l’inclusione finanziaria – commenta Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – sono da sempre al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo: per noi, investire sui giovani vuol dire investire sul nostro futuro”.