Intesa Sanpaolo lancia Quick Start per orientarsi tra i prodotti bancari

Il Gruppo bancario ha realizzato una brochure di prima consultazione dedicata a famiglie e privati per orientarsi tra i diversi prodotti bancari – Al fine di garantire la massima chiarezza sulle caratteristiche dei prodotti e servizi

Intesa Sanpaolo lancia una nuova iniziativa per facilitare la comprensione dei principali prodotti bancari da parte di famiglie e imprese. Si chiama Quick Start, e sono delle schede di prima consultazione per garantire la massima trasparenza su prodotti e servizi, con informazioni essenziali e un linguaggio semplice. Sono un primo supporto per orientarsi nell’offerta bancaria per poi approfondire, in un secondo momento, in filiale o al numero verde della Banca.

Dal confronto con le Associazioni dei Consumatori è emersa la necessità di semplificare la visualizzazione dell’offerta da parte dei loro iscritti. Conti, mutui, prestiti e fondi d’investimento: i prodotti bancari sono sempre di più e orientarsi in questo mondo da clienti non è facile. In questo modo, il Gruppo rafforza le azioni di trasparenza e di educazione finanziaria nei confronti della propria clientela.

In un foglio vengono presentate le principali caratteristiche del prodotto e le voci di costo. Il linguaggio utilizzato è chiaro, senza tecnicismi, e punta a una comprensione immediata, oggettiva e neutra. Inoltre, ci sono anche alcuni “alert”, divisi per colori: a cosa prestare attenzione, quali sono i plus e i rischi associati a quel determinato prodotto. Il QR code, invece, rimanda al sito della Banca dove si possono trovare descrizioni più ampie e dettagliate dei singoli prodotti.

Le schede già realizzate sono: mutuo, prestito personale e fondo d’investimento. Successivamente, lo schema verrà replicato per le altre tipologie di prodotti bancari a maggiore diffusione. Si possono trovare presso i gestori della rete Intesa Sanpaolo e online sul sito. Nascono per affiancare e non sostituire la documentazione informativa ufficiale, sempre a disposizione della clientela.

“Quest’ultima iniziativa – ha dichiarato Stefano Barrese, a capo della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – nasce dalla constatazione pratica, in ogni settore, di quanto sia importante informarsi velocemente e in maniera corretta rispetto alle molte scelte che dobbiamo compiere. Pensiamo che uno strumento così snello, fruibile anche online, possa essere effettivamente d’aiuto ai clienti”.