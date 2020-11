Intesa Sanpaolo gestirà i fondi sanitari di Fca e Cnh

La divisione Insurance del gruppo bancario si è aggiudicata la gestione dei fondi integrativi Fasif e Fisdaf. Interessate in tutto 170.000 persone

La gestione dei fondi sanitari integrativi contrattuali di Fca Group e di Cnh Industrial saranno d’ora in poi gestiti da Intesa Sanpaolo RBM Salute. La divisione Insurance del gruppo bancario si è aggiudicata la gestione dei fondi FASIF e FISDAF che assistono circa 170 mila persone complessivamente.

Il fondo Fasif riguarda i dipendenti e sarà interamente gestito da Intesa Insurance. Il fondo Fisdaf invece è rivolto ai dirigenti e Intesa assicurerà la componente integrativa contrattuale, “ampliandone la portata – spiega la nota – su gran parte delle prestazioni previste fino a concorrenza della spesa sostenuta presso le strutture sanitarie convenzionate”.

I punti di forza dell’offerta Intesa, nella selezione con i concorrenti, sono stati la capillarità del network di strutture convenzionate e la gamma di servizi aggiuntivi. Tra questi la compagnia segnala:

possibilità di richiedere le prestazioni sanitarie assicurate tramite smartphone

attivazione di uno sportello per la consegna delle pratiche di rimborso e dei moduli di richiesta di assistenza diretta FASIF presso i principali siti produttivi italiani di FCA e CNH e Industrial e presso la sede di Torino della Divisione Insurance Intesa Sanpaolo

servizio di patronato online, tramite sportello virtuale, con videochiamate riservate su prenotazione

possibilità di accedere a tariffe scontate presso le strutture sanitarie convenzionate, anche per le prestazioni sanitarie non assicurate dalle due polizze sanitarie attivate da Intesa Sanpaolo RBM Salute per il FASIF ed il FISDAF, attraverso il servizio XME Salute disponibile per i correntisti Intesa Sanpaolo

servizi di trasporto sanitario, anche in emergenza, operanti sia in Italia che all'estero.



“Grazie a questo accordo – dichiara Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – si rafforza ulteriormente una partnership con un grande gruppo internazionale come FCA, mettendo a disposizione le nuove competenze specialistiche, acquisite con l’integrazione di RBM Salute nel nostro Gruppo. Soluzioni che si caratterizzano per un alto livello di servizio, in linea con l’attenzione che il Gruppo Intesa Sanpaolo rivolge da sempre a tutti i propri clienti, famiglie e imprese”.

La durata dell’accordo è quadriennale ed è possibile rinnovarlo separatamente per ognuno dei due fondi interessati.