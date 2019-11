Intesa Sanpaolo e Caritas donano vestiti ai bisognosi

L’iniziativa, a cui collabora anche il Comitato Promotore S-Nodi, prevede una partnership con le aziende Calzedonia, Scarpe & Scarpe, Camomilla Italia e Primadonna, che donano circa 72 mila capi.

Distribuire scarpe e vestiti a persone bisognose. Questo lo scopo di “Golden Links: i legami sono oro”, iniziativa lanciata l’anno scorso in via sperimentale da Intesa Sanpaolo in in Piemonte e in Veneto ed estesa oggi a livello nazionale. La Banca, in collaborazione con Caritas Italiana e Comitato Promotore S-Nodi, ha promosso una partnership con le aziende Calzedonia, Scarpe & Scarpe, Camomilla Italia e Primadonna, che donano circa 72 mila capi.

I capi – assemblati in circa 18 mila kit in da persone in condizione di fragilità e detenuti – vengono distribuiti a famiglie bisognose durante momenti aggregativi e negli Empori solidali Caritas in Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Veneto.

“Il nostro gruppo da tempo ha aderito a numerosi standard internazionali – commenta Mauro Micillo, responsabile Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Ad di Banca IMI – tra cui l’UNEP FI e il Global Compact delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale e sociale nei processi core della banca, impegnandosi per contrastare la crescita del tasso di povertà e la mancanza di tutela nei confronti dell’ambiente e della condizione sociale”.