Intesa Sanpaolo e BNP accordo su Cargeas Assicurazioni

Il Gruppo bancario guidato da Carlo Messina e BNP sottoscrivono accordo per l’acquisto del 100% della compagnia assicurativa – Closing entro la fine di febbraio 2021 ad un prezzo di 390 milioni di euro – Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni da “E+” a “EE-“

Novità nel mondo dell’assicurazione. Intesa Sanpaolo e BNP sottoscrivono accordo per l’acquisto del 100% di Cargeas Assicurazioni Spa. Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni passando da “E+” a “EE-“.

Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo Vita e BNP Paribas Cardif – attiva nella fornitura globale di servizi assicurativi – hanno siglato un memorandum of understanding che contiene gli elementi essenziali di un successivo accordo definitivo per rilevare al 100% di Cargeas Assicurazioni Spa – compagnia assicurativa danni operante nel settore della bancassicurazione prevalentemente tramite la rete bancaria di UBI Banca. Il prezzo totale è di 390 milioni di euro che sarà interamente corrisposto al perfezionamento dell’operazione.

Nel 2020, la compagnia assicurativa ha registrato una Raccolta Premi Danni pari a circa 226 milioni di euro, collocando soluzioni nel comparto motor, property, salute, protezione del credito, imprese e tutela del reddito, con circa 600mila clienti in tutta Italia.

La sottoscrizione dell’accordo definitivo è previsto entro fine febbraio 2021, mentre il perfezionamento dell’operazione è atteso nella prima metà dell’anno corrente ed è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. BNP conferma così il suo ruolo di fornitore globale di servizi assicurativi, inclusi i danni in Italia.

Tale iniziativa è coerente con la strategia di crescita nel ramo danni di Intesa Sanpaolo. Inoltre, sono attese significative sinergie oltre che un allineamento agli standard del Gruppo per quanto riguarda Corporate Governance, Controllo dei Rischi e livelli di servizio.

Per quanto riguarda la Borsa, giornata positiva per Intesa Sanpaolo che ha messo a segno un rialzo del 2.33%. Oggi, lunedì 8 febbraio 2021, il titolo del Gruppo ha registrato il suo massimo a 2.0955 euro, un risultato superiore a quello della seduta precedente che conferma il suo andamento positivo.

L’agenzia indipendente Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni passando dal precedente “E+” a “EE-”.

Nel suo rapporto l’agenzia afferma che il percorso effettuato in questi ultimi anni da Cattolica Assicurazioni nell’ambito dei temi ESG (Environmental, Social e Governance) è stato focalizzato su aspetti ambientali e sociali e che ha riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset finanziari, nonché gli aspetti commerciali.

Dopo il progetto dii trasformazione in S.p.A. e l’aumento di capitale avviato nel corso 2020, il tema della sostenibilità è entrato anche nell’ambito del governo societario.

Inoltre, sono stati registrati impegni e trasformazioni positivi per i diritti degli azionisti, per la composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la selezione degli Amministratori.