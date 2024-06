Intesa Sanpaolo, al via la nuova Elite Lounge per 25 startup innovative

Negli ultimi cinque anni, oltre 300 aziende hanno beneficiato del programma, con oltre 100 startup che hanno ottenuto supporto e accesso a reti di professionisti e investitori

Intesa Sanpaolo lancia la nuova Elite Lounge, accogliendo 25 nuove startup italiane ad alto contenuto innovativo nel percorso di accelerazione finanziaria. Questa iniziativa è parte di una partnership più ampia tra il primo gruppo bancario italiano e Elite, l’ecosistema di Euronext che supporta le Pmi nella crescita e nell’accesso ai mercati finanziari.

Nel corso degli ultimi cinque anni, oltre 300 aziende hanno già beneficiato della Lounge di Intesa Sanpaolo ed Elite, con l’aggiunta recente delle startup, evidenziando l’impegno verso le nuove realtà innovative e tecnologiche in Italia. Finora, più di 100 giovani imprese hanno beneficiato delle opportunità offerte, inclusi affiancamento da partner d’eccellenza e l’accesso a una rete di professionisti e investitori istituzionali.

Elite Lunghe 2024: le 25 nuove startup selezionate

Le 25 nuove startup dell’Elite Lounge 2024 provengono da diverse regioni italiane e operano in settori chiave per lo sviluppo economico del paese, tra cui Green Tech, Water Tech, Energie Rinnovabili, Intelligenza Artificiale, IoT, Infrastrutture e Mobilità. Molte di esse sono state selezionate tramite il programma “Up2Stars”, sviluppato da Intesa Sanpaolo insieme al suo Innovation Center per supportare e accelerare le migliori startup innovative. Intesa Sanpaolo ha anche attivato importanti collaborazioni con i quattro Centri Nazionali di Ricerca di cui è socio fondatore e con nove Poli di innovazione europei (Edih).

Il programma formativo della Lounge si concentra su innovazione e sostenibilità, con 4 moduli dedicati a temi trasversali come buona governance, cultura aziendale, finanziamento delle risorse e strategie di internazionalizzazione. Questi argomenti sono in linea con gli obiettivi de “Il tuo futuro è la nostra impresa”, il nuovo programma di Intesa Sanpaolo che mira a sostenere lo sviluppo competitivo e sostenibile delle imprese attraverso un investimento di 120 miliardi di euro per la transizione energetica e digitale.

I commenti

Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza strategica delle startup per accelerare la transizione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese italiane: “Questa Lounge è uno strumento unico per supportarle e ampliare le loro opportunità di crescita e impatto sul sistema produttivo, in sinergia con i nostri programmi di valorizzazione e di accelerazione finanziaria, oltre alla disponibilità di strumenti finanziari come il prestito Convertibile impresa”.

“Il circolo virtuoso tra innovazione e impresa è alla base del nostro impegno per il sostegno alla crescita e alla competitività delle aziende italiane – ha dichiarato Marta Testi amministratore delegato Elite-Gruppo Euronext – Siamo felici di annunciare oggi il secondo gruppo di aziende nel che nel 2024 entrano nella Lounge con Intesa Sanpaolo. Con questo gruppo superiamo le 100 startup selezionate da tutta Italia in partnership con Intesa Sanpaolo. L’obiettivo comune è di sostenere la loro crescita attraverso la comprensione degli strumenti di finanza, l’acquisizione di competenze strategiche e operative e la possibilità di misurarsi rispetto al mercato. Ci auguriamo possano strutturarsi managerialmente e dimensionalmente nei prossimi anni, prendendo il meglio dal nostro ecosistema imprenditoriale europeo e portando spunti e innovazioni alle oltre 1.500 aziende Elite che rappresentano certamente per loro un modello aspirazionale”, ha concluso Testi.