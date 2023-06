Intesa Sanpaolo: al via Elite Lounge 2023 con 22 piccole e medie imprese di eccellenza selezionate

È ormai il quinto anno di collaborazione tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, che fino ad oggi ha permesso ad oltre 360 società italiane di essere accompagnate in un percorso di crescita

Si avvia la terza edizione della Elite Lounge, organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese (Pmi) nel loro percorso di crescita e nell’accesso ai mercati finanziari privati e pubblici. L’obiettivo di questo progetto è individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane e prepararle ad affrontare le sfide legate alla crescita, fornendo loro una serie di servizi di supporto aziendale.

Elite Lounge 2023: un percorso di crescita per le aziende

In cinque anni dalla prima edizione della Lounge, Intesa Sanpaolo ha accompagnato oltre 360 imprese provenienti da diverse regioni italiane e operanti in vari settori, contribuendo alla loro competitività sui mercati internazionali, alla crescita dimensionale e agli investimenti. Infatti le PMI selezionate appartengono a settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale, tra cui il settore medico, alimentare, edile e metalmeccanico.

Le 22 piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo per questa terza edizione della Lounge, avranno l’opportunità di entrare a far parte di una rete di contatti e beneficiare di programmi di formazione altamente qualificati, con la consulenza tecnica di solidi e importanti partner in Italia.

Gli investimenti e risorse della collaborazione

Il programma formativo include moduli di approfondimento che coprono varie tematiche legate allo sviluppo e alla crescita dell’impresa, come l’innovazione strategica, l’internazionalizzazione, la cultura aziendale, la buona governance e il reperimento delle risorse finanziarie. Questi temi sono in linea con le aree di intervento di Motore Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il sostegno alle PMI, nonché con gli investimenti di 410 miliardi di euro messi a disposizione da Intesa Sanpaolo entro il 2026 per supportare gli obiettivi del PNRR, di cui 270 miliardi destinati alle imprese e 120 miliardi specificamente alle PMI.

Oltre alle risorse finanziarie messe a disposizione, Intesa Sanpaolo ha sviluppato un nuovo fronte di supporto, consentendo alle imprese di accedere alle opportunità offerte dal PNRR. Quasi 8.000 aziende clienti di Intesa Sanpaolo, tra cui grandi aziende Corporate, hanno ottenuto finanziamenti pubblici in linea con le 6 missioni del PNRR.

Per ulteriori informazioni riguardanti la prima Elite Lounge 2023, visitare il sito di Intesa Sanpaolo.