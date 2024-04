Intesa Sanpaolo: accordo con Quid Informatica per lo sviluppo digitale del gruppo bancario

L’accordo permetterà a isybank, la banca digitale del gruppo, di lanciare presto prodotti di finanziamento per i propri clienti. Quid Informatica con la sua piattaforma Qinetic fornirà il sistema core e le funzioni specialistiche per gestire i prestiti personali e i mutui di isybank

Intesa Sanpaolo e Quid Informatica hanno siglato un accordo che permetterà a isybank, la banca digitale del gruppo, di lanciare presto prodotti di finanziamento per i propri clienti. Qinetic, la piattaforma di gestione dei processi del credito, fornirà il sistema core e le funzioni specialistiche per gestire i prestiti personali e i mutui di isybank. Questo contribuirà alla trasformazione digitale grazie a un prodotto cloud-ready, con servizi di manutenzione applicativa per supportare l’operatività della banca.

Cos’è Qinetic

Qinetic è una piattaforma digitale progettata per gestire i processi nel settore del credito, supportando la trasformazione digitale dei servizi finanziari. Questa piattaforma si distingue per la sua tecnologia avanzata e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato, rappresentando un punto di riferimento nel settore finanziario italiano. Inoltre, si allinea alla visione evolutiva di Intesa Sanpaolo, essendo nativa del cloud, flessibile e facilmente integrabile con i servizi offerti dalla banca.

Si tratta di un prodotto cloud-ready che copre l’intero ciclo di vita dei processi di credito al consumo, dalla loro origine fino alla loro estinzione, incluso il post-vendita. In pochi anni, Qinetic ha guadagnato una solida presenza nel mercato del credito al consumo in Italia, gestendo oltre 1,6 milioni di rapporti e più di 20 miliardi di crediti.

“Intesa Sanpaolo ha l’ambizione di essere la prima Banca tier 1 ad adottare completamente soluzioni di core banking di prossima generazione basate sul cloud. Gli elementi chiave della nuova piattaforma digitale saranno l’adozione di applicazioni cloud-native, modulari, sicure, scalabili e sempre disponibili. In tale ottica abbiamo selezionato, tra gli altri, la piattaforma Qinetic che, rispondendo alle caratteristiche descritte, sarà la base di partenza per sviluppare, secondo requisiti proprietari, la modernizzazione dei finanziamenti per i segmenti retail e imprese” ha commentato Enrico Bagnasco, responsabile dell’Area di Coordinamento Group Technology & Services di Intesa.

“Avere superato con successo una capillare selezione ed essere stati prescelti da una Banca leader di mercato rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita di Quid ed un riconoscimento della qualità del prodotto Qinetic e della sua portata innovativa al servizio del nuovo modello di banca digitale che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha affidato ad isybank. Al di là degli aspetti contrattuali, poter contribuire a rendere eccellente la relazione tra banca e clienti rappresenta per noi uno stimolo supplementare e coerente con l’etica aziendale di Quid che prevede di generare valore a consumatori e aziende nostre clienti” ha dichiarato commenta Stefano Bertoli, Ceo di Quid Informatica.