Intesa, imprese: missione in Serbia con Confindustria

Alla missione del 25-26 novembre parteciperanno piccoli e medi imprenditori

Il 25 e 26 novembre Intesa Sanpaolo, insieme a Piccola Industria Confindustria, Confindustria Trento e Confindustria Serbia, organizza una missione in Serbia cui parteciperanno 27 piccoli e medi imprenditori italiani. Lo scopo è quello di aiutare le imprese a conoscere le peculiarità del mercato serbe, facilitare l’incontro tra imprenditori italiani e serbi, illustrare gli strumenti e le opportunità a supporto dell’internazionalizzazione.



La missione è guidata da Cinzia La Rosa, vice Presidente Piccola Industria per l’Internazionalizzazione e, per Confindustria Trento, da Ilaria Vescovi, Presidente Gruppo Tecnico Internazionalizzazione dei Territori di Confindustria.

L’interscambio tra Italia e Serbia d’altronde non è da sottovalutare. Secondo i dati dell’Ente statistico serbo, nel 2018 gli scambi commerciali hanno superato i 4 miliardi di euro, cifra che conferma l’Italia come primo Paese di destinazione per le merci serbe e il secondo partner commerciale di Belgrado. L’export italiano in Serbia ha registrato un rialzo del 4,7%, portando al 10,4% la quota di mercato dell’Italia sul totale del commercio estero serbo.



L’Italia è anche il primo investitore estero in Serbia con una presenza di circa 600 aziende, una quota di capitale investito stimata in circa 3 miliardi di euro. Fra i principali settori di attività figurano: quello automobilistico; bancario; assicurativo; tessile; calzaturiero; agricolo.