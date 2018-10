Intervista sulla Cina: i rapporti con gli Usa, la Russia e le opportunità per l’Europa

Sarà presentato oggi pomeriggio, 1° ottobre, a Roma il libro di Marco Marazzi e Luca Ciarrocca che affronta il tema dei rapporti con il gigante asiatico sempre più deciso a conquistare la vetta delle classifiche mondiali in termini di crescita, potenza economica e influenza politica. Il ruolo dell’Italia per smuovere l’Europa

L’ultima acquisizione in ordine di tempo è quella di Candy. Non è la prima e non sarà l’ultima: la Cina cerca nuovi mercati e amplia la sua influenza in Europa. E sempre la Cina è al centro della guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti di Donald Trump. E ancora: “Xi Jinping ha mostrato tutta quanta la sua forza – osservava pochi giorni fa Alessia Potecchi, presidente dell’Assemblea del PD di Milano – quando nell’ottobre 2017 ha annunciato un programma che porterà entro il 2050 il paese a diventare una vera e propria superpotenza in concorrenza con gli USA e con la Russia. In questo contesto l’Europa declina, si disarticola, si divide. L’unità politica è l’unico antidoto alla sua lenta ma inesorabile emarginazione. Ecco perché è importante guardare alla Cina”.

Ai rapporti con il gigante asiatico e alle strategie delle superpotenze è dedicato il libro di Marco Marazzi e Luca Ciarrocca – presidente di Easternational Connecting, il primo; giornalista di lungo corso, il secondo – dal titolo esplicito: “Intervista sulla Cina. Come convivere con la nuova superpotenza globale” (editore Cangemi International). Sarà presentato oggi, lunedì primo ottobre, alle 17,30 in via Giulia 142 a Roma. Intervengono, insieme agli autori, Nicola Casarini Senior Fellow dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) e Vincenzo De Luca, direttore generale, Sistema Paese

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.