Inter tra calcio e blockchain: ecco il nuovo sponsor sulla maglia

Pirelli dopo 26 anni non comparirà più sulle maglie nerazzurre: accordo da 20 milioni a stagione con Socios.com, una piattaforma di criptovalute. Sulla maglia la scritta “$Inter Fan Token”

Dopo 26 anni consecutivi, in cui ha versato nelle casse del club nerazzurro oltre 230 milioni di euro complessivi, Pirelli non è più lo sponsor sulla maglia dell’Inter, anche se rimarrà legato con una partnership secondaria. La notizia era già digerita da tempo, la novità semmai è che è stato trovato il sostituto, che verserà nelle casse dell’Inter 20 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto ricevuto la scorsa stagione dal gruppo di Marco Tronchetti Provera (11 milioni). Al posto di Pirelli, che campeggiava sulle maglie ufficiali dal 1995 (la seconda sponsorizzazione più lunga del calcio europeo, dopo i 34 anni di sodalizio tra Philips e il Psv Eindhoven), arriva un partner internazionale: si tratta di Socios.com, la piattaforma di Chiliz, una criptovaluta emergente che è il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento.

In altre parole, Socios.com è una piattaforma direct-to-consumer (D2C) che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive del mondo gli strumenti per coinvolgere e monetizzare i loro fan globali. Infatti sulle maglie dell’Inter non comparirà né Socios.com né Chiliz ma la scritta “$Inter Fan Token” (by Socios.com). E i Fan Token sono proprio gli strumenti che consentono ai tifosi che aderiscono di accedere a sondaggi, premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità abilitate per AR, forum di chat, giochi e concorsi sull’app mobile. Questo business che intreccia calcio, finanza e tecnologia in Italia è praticamente sconosciuto – anche se Socios.com collabora con Juventus, Milan e Roma – ma in realtà ha già generato un giro d’affari di 150 milioni di dollari in questa prima parte del 2021. Cifra destinata ad aumentare con l’ingresso dell’Inter nella scuderia, annunciato in contemporanea con quello dell’Arsenal.

Prima di Inter e Arsenal e delle altre italiane citate erano entrate in questo progetto anche squadre del calibro di Psg, Barcellona, Atletico Madrid e Manchester City, oltre che le nazionali di Argentina e Portogallo, la squadra argentina dell’Independiente, una manciata di altri club europei meno prestigiosi e la franchigia Nba dei Philadelphia 76ers. Saranno però i nerazzurri i primi in Italia e tra i primi in assoluto a far comparire sulle maglie ufficiali da gioco il riferimento esplicito alla nuova sponsorizzazione: preceduti solo dal Valencia, che partirà anch’esso dalla prossima stagione ma che ha presentato la nuova divisa già un mese fa, diventando di fatto la prima squadra di calcio al mondo targata Fan Token.

Per l’Inter e per il calcio si tratta di una piccola rivoluzione: non solo Socios.com offre una cifra ragguardevole (che aiuterà anche i bilancio del club, disastrati), ma consentirà di coinvolgere maggiormente i milioni di tifosi sparsi in Italia e nel mondo nei processi decisionali legati al marketing, al design degli stadi, agli inni celebrativi, ai motti d’ispirazione, alle sfide tra i giocatori, ai modelli di magliette esclusive e molto altro. Soprattutto, la nuova piattaforma consentirà al club di monetizzare, in criptovalute, la partecipazione dei fans.