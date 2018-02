Inter senza Icardi ma Zenga non farà sconti

I nerazzurri vogliono dimenticare al più presto le delusioni del calciomercato ma stasera Walter Zenga con il suo Crotone proverà a sgambettarli a San Siro – Un problema muscolare ferma Icardi – Ecco le formazioni

Dimenticare il mercato e tornare alla vittoria. L’Inter di Luciano Spalletti si appresta all’anticipo della 23esima giornata (ore 20.45) con un duplice obiettivo: battere il Crotone e mettere da parte tutta la bile accumulata nel mese di gennaio.

Doveva essere il momento di rinforzarsi per mettere al sicuro la zona Champions, invece non è stato così e i risultati, per giunta, arrivano col contagocce. L’ultimo successo risale al 3 dicembre scorso contro il Chievo: quel 5-0 aveva fatto sognare addirittura lo scudetto, le 7 partite dopo però (5 pareggi e 2 sconfitte) hanno finito per mettere a rischio anche il quarto posto.

Situazione complessa che i tifosi speravano di risolvere con il mercato e che invece, al netto dei soli Rafinha e Lisandro Lopez, dovrà essere sbrogliata da Spalletti e dai suoi giocatori, chiamati a “riprendersi” per raggiungere la tanto agognata Champions League. “Il vero smacco è non essere riusciti a difendere i nostri tifosi dalle aspettative – ha sospirato il tecnico nerazzurro. – Sapevo che purtroppo c’erano dei limiti, Pastore per esempio aveva un ingaggio che andava a cozzare con i nostri numeri. Ora però dobbiamo tornare ad avere delle sane ambizioni, ci sono tutte le qualità per arrivare in Champions”.

In questo senso il calendario sembrerebbe dare una mano: a febbraio l’Inter giocherà tre partite su quattro in casa contro Crotone, Bologna e Benevento, in mezzo ci sarà la trasferta di Marassi contro il Genoa. Impegni tutt’altro che proibitivi e che le permetterebbero di presentarsi al derby del 4 marzo con una classifica di tutto rispetto, a patto però che tutto fili secondo il copione.

Vietato sbagliare insomma, a cominciare da questa sera contro i calabresi di Zenga, ex mai davvero dimenticato dal mondo nerazzurro. “A due mesi dall’ultima vittoria bisogna essere forti, vogliosi e convinti – ha proseguito Spalletti. – Non mi aspettavo un periodo di difficoltà così lungo, devo essere sincero, ora dobbiamo raschiare bene il barile e tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro”.

Il primo impegno da non fallire comincia però con la tegola Icardi e qui il mercato non c’entra: l’argentino ha un problema muscolare e il tecnico ha preferito non rischiarlo. Il 4-2-3-1 nerazzurro sarà dunque privo del suo uomo migliore e vedrà Handanovic in porta, Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio in difesa, Vecino e Borja Valero a centrocampo, Candreva, Brozovic e Perisic sulla trequarti, Eder in attacco.

4-3-3 d’ordinanza anche per Zenga, che per una sera metterà da parte il tifo e tenterà l’impresa con Cordaz tra i pali, Simic, Ceccherini, Capuano e Martella nel reparto arretrato, Benali, Mandragora e Barberis in mediana, Ricci, Trotta e Stoian nel tridente offensivo.