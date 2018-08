Inter, Milan e Roma, ultimi colpi: altre sorprese in vista?

Keita all’Inter, Bakajoko e Castillejo al Milan e N’Zonzi alla Roma sono i più eclantanti colpi di mercato delle ultime ore – Ma non è detto che entro le ore 20 del 17 agosto, quando calerà il sipario sul mercato, non arrivo altre sorprese – Il caso che tiene tutti col fiato sospeso è quello di Modric: viene all’Inter o resta al Real?

A suo modo, è un colpo di mercato. Luciano Spalletti e l’Inter hanno rinnovato il proprio legame fino al 2021. Il precedente contratto sarebbe scaduto al termine della stagione, ma Suning ha voluto spazzare via tutti gli eventuali dubbi prolungando con il tecnico toscano. “Ringrazio la famiglia Zhang e la società per avermi dato l’opportunità di siglare questo prolungamento – ha commentato il tecnico nerazzurro -. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c’era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo club”.”Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti – ha detto Steven Zhang – e di continuare insieme il viaggio che abbiamo iniziato con l’obiettivo di costruire una delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale”.

Per festeggiare il rinnovo con Spalletti servirebbe un colpo di mercato last minute, la classica ciliegina sulla torta per chiudere con il botto. Il nome è sempre lo stesso, quello di Luka Modric. Le speranze sono poche, ma in casa Inter qualcuno ci crede ancora. Del resto Modric non ha cambiato idea, vuole lasciare il Real Madrid e vestire nerazzurro nella sua nuova vita calcistica. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, c’è stato un nuovo contatto tra l’Inter e il croato a inizio settimana, prima della sua partenza con il Real per l’Estonia, sede della finale di Supercoppa europea contro l’Atletico Madrid. Al suo ritorno in Spagna Modric farà l’ultimo tentativo con Florentino Perez, che settimana scorsa ne aveva già bloccato la cessione dicendo che sarebbe partito solo a fronte del pagamento dei 750 milioni di clausola.

Anche dalla Spagna arrivano conferme, dopo che nei giorni scorsi tutti davano per sfumata la trattativa. Secondo ‘As’ il giocatore vorrebbe cambiare aria dopo i tanti successi, e soprattutto in seguito alle partenze di Zidane e Ronaldo.

Vuole finire con un botto anche il Milan, che dopo aver ufficializzato Bakayoko dal Chelsea (il francese si è già messo a disposizione di Gattuso), ha praticamente chiuso per Samu Castillejo, attaccante esterno spagnolo del Villarreal. La trattativa con il club valenciano è ormai in dirittura d’arrivo, tanto che il 23enne cresciuto nel Malaga potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore.

“El Fideo”, come è soprannominato Castillejo per il fisico esile, arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro, e diventerà un’importante alternativa di Suso e Calhanoglu per l’attacco, potendo giocare su entrambe le fasce. Castillejo arriverà con la formula del prestito e obbligo di riscatto per una cifra di 18 milioni, da aggiungere ai 7 del cartellino di Carlos Bacca, che si trasferirà definitivamente al Villarreal. Per il Milan anche la buona notizia di essersi liberati dell’importante ingaggio del colombiano, che percepiva 4 milioni netti a stagione.

Con il talento in arrivo dalla Liga, il mercato del Milan quasi certamente può considerarsi chiuso, fermo restando che Leonardo e Maldini nelle ultime ore di mercato resteranno vigili e pronti a scattare su eventuali colpi dell’ultima ora. Milinkovic-Savic? Le speranze non sono tramontate del tutto, ma Lotito vuole solo contanti e valuta il suo prezioso giocatore tra i 100 e i 120 milioni. Con la Juventus ormai defilata e con il mercato in Premier già chiuso, solo il Real Madrid potrebbe tentare il colpo last minute.

Doccia fredda per la Juventus. Da Tallinn sono arrivate le parole di chiusura di Marcelo, che qualche settimana fa sembrava aver aperto alla possibilità di un suo trasferimento in bianconero: “Sono qui per parlare della finale – ha tagliato corto – e comunque ho un contratto con il Real fino al 2022”.

La Roma ha preso N’Zonzi dal Siviglia. Il francese è già arrivato nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Il ds Monchi ha raggiunto l’accordo con il club andaluso limando la distanza tra la richiesta (35 milioni) e l’offerta, arrivata a 30 milioni più bonus. Di Francesco avrà così il centrocampista che voleva, un giocatore esperto e con i muscoli necessari per rinforzare il centrocampo giallorosso. Al fine della buona riuscita dell’operazione è stato fondamentale il ruolo di Monchi, che ha potuto sfruttare il canale preferenziale con il club che ha contribuito a portare ai massimi livelli. Il giocatore ha raggiunto l’accordo con la Roma sulla base di un contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto a quanto guadagnava nel Siviglia.

A Napoli la piazza è in fermento: Inglese è stato ceduto al Parma, ma nonostante le attese dei tifosi, De Laurentiis non sembra intenzionato a sostituirlo, chiudendo il mercato con l’arrivo del portiere Ochoa. Non proprio il colpo che i tifosi partenopei si aspettavano con un nome importante come quello di Carlo Ancelotti in panchina. Il rapporto con il presidente è destinato a vivere un’altra fase turbolenta.

In seguito alla tragedia di Genova con il ponte crollato sull’austostrada A10, tutte le società di calcio hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del capoluogo ligure, ed è stato disposto un minuto di silenzio su tutti i campi. Genoa e Samp, inoltre, starebbero pensando di chiedere il rinvio delle loro gare della prima giornata di campionato, rispettivamente a San Siro contro il Milan e a Marassi contro la Fiorentina.