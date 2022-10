Inter in vendita per 1,2 miliardi, chi la compra? Due nomi in pole: ecco le ultime notizie

I due advisor, Goldman Sachs e Raine Group, avrebbero già individuato un paio di candidati: Marc Lasry (co-proprietario dei Milwaukee Bucks) e Vivek Ranadivé (presidente dei Sacramento Kings)

L’Inter è in vendita e Steven Zhang vuole 1,2 miliardi di euro: ecco le ultime notizie. Dopo le indiscrezioni del Financial Times i tifosi nerazzurri non parlano d’altro: il gruppo Suning è pronto a cedere il club grazie all’ausilio di due banche d’affari, Goldman Sanchs e Raine Group, che ha favorito la vendita del Chelsea da Abramovich al magnate americano Todd Boehly, per circa 5 miliardi.

Ma chi è il proprietario attuale dell’Inter? Il club neroazzurro ha una proprietà cinese dal giugno 2016, quando il gruppo Suning di proprietà di Zhang Jindong entrò nel capitale liquidando Erick Thohir e Massimo Moratti. Attualmente il presidente è Steven Zhang, il figlio del fondatore.

Inter in vendita? Forse sì, forse no

L’Inter è in vendita, ma c’è anche chi pensa che Suning potrebbe accontentarsi di trovare un socio di minoranza (che lasci la gestione a Zhang ma che porti aria fresca nelle casse). Anche perché visti i debiti la cifra richiesta – la stessa con cui il Milan è passato a Red Bird – potrebbe risultare eccessiva.

Di sicuro c’è il prestito di 275 milioni del fondo californiamo Oaktree in scadenza nel 2024 (interessi del 12%) per cui Suning ha dato in pegno le azioni dell’Inter; perciò, se il prestito non venisse saldato, la famiglia cinese perderebbe lo stesso il club.

Inter e le difficoltà economiche di Suning

In realtà che l’Inter sia in vendita non è una grande notizia. ll quotidiano londinese ha ricordato le difficoltà economiche di Suning: a settembre, il cda nerazzurro ha chiuso il bilancio 21-22 con un passivo di altri 140 milioni, che sarà approvato dall’assemblea entro la fine del mese. La società sarà ricapitalizzata con altri 100 milioni di Suning, parte proprio del prestito di Oaktree.

Sebbene i ricavi siano aumentati (circa 75 milioni), i costi sono ancora troppo alti. Ma la vera data importante per il cliub neroazzurro è la chiusura del dibattito pubblico in corso per la costruzione del nuovo stadio, prevista per venerdì 18 novembre, e la definitiva approvazione del progetto.

Vendita Inter, ultime notizie: i possibili acquirenti

Tra i possibili acquirenti dell’Inter, già da tempo si era già fatto il nome di Marc Lasry, proprietario tra gli altri dei Milwaukee Bucks. Sempre dall’NBA, arriva un nome nuovo, ovvero quello di Vivek Ranadivé, proprietario a sua volta dei Sacramento Kings, da anni la peggiore squadra della lega americana con più stagioni consecutive senza qualificazioni ai playoff. Non molto amato dai tifosi, l’ingegnere laureato al MIT e ad Harvard è accusato da molti di aver contribuito secondo cui avrebbe contribuito a questa striscia.

La reazione dei tifosi dell’Inter e le dichiarazioni di Marotta

L’Inter in vendita piace molto ai tifosi. Non appena si è venuto a sapere, subito è partito sui social l’hashtag #suningout, il che insieme alle dichiarazioni di Marotta conferma la fine della presidenza cinese entro la fine dell’anno. “Posso dire che sono voci ricorrenti in questi due anni – ha spiegato l’Ad nerazzurro -, ma non devono distoglierci da un ringraziamento alla famiglia Zhang che ha profuso circa 800 milioni di euro in questi anni. È un momento difficile della società, loro stanno continuando a onorare nel migliore dei modi quelli che sono gli impegni finanziari nei confronti terzi, quindi dobbiamo essere sereni e concentrarci solo sulle vicende sportive. Posso dire che questa è una situazione che passa sopra la mia testa, ma non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra proprietà perché fino a oggi non ci ha fatto mancare nulla”, ha concluso Marotta.