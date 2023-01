Inter e Atalanta oggi in campo: tutti a caccia di un posto nella prossima Champions

Alle spalle del Napoli, la classifica al vertice della A si è ristretta con 5 squadre in tre punti a contendersi l’ingresso in Champions: oggi gli anticipi Cremonese-Inter e Atalanta-Sampdoria

Alla conquista della zona Champions. I risultati dell’ultima giornata, oltre a sancire la fuga del Napoli, hanno creato una vera e propria bagarre tra le altre big, tutte attaccate (Juventus a parte) alla ricerca di un posto nell’Europa che conta. Dal Milan secondo all’Atalanta sesta, infatti, ci sono solo 3 punti, con in mezzo Lazio, Inter e Roma: il margine d’errore si è assottigliato così tanto che può succedere di tutto, anche che le milanesi, fino a poche settimane fa in lotta per lo Scudetto, si ritrovino addirittura fuori dalle prime quattro. Ecco perché la giornata odierna diventa molto delicata, con la lotta Champions che si intreccia con quella salvezza: Cremonese-Inter e Atalanta-Sampdoria potrebbero sembrare scontate, eppure gli ultimi avvenimenti ci hanno insegnato che non lo sono affatto.

Cremonese – Inter (ore 18, Dazn)

Comincia da Cremona il girone di ritorno dell’Inter, che ha chiuso quello d’andata al quarto posto con 37 punti, 9 in meno di un anno fa. Bilancio negativo, per quanto Inzaghi si giustifichi dicendo che anche le altre, eccezion fatta per il Napoli, stanno facendo più o meno lo stesso percorso. Il “mal comune, mezzo gaudio”, però, non può bastare ai nerazzurri, così come la Supercoppa vinta qualche giorno fa: l’obiettivo primario del club, infatti, è stare stabilmente nelle prime quattro e l’Inter vista sin qui non lo garantisce al 100%. A dar più fastidio però sono stati gli alti e bassi quasi schizofrenici, che hanno regalato picchi di altissimo livello (vedi la vittoria sul Napoli, così come quella sul Barcellona e nel derby di Riad), ma anche scivoloni sconcertanti, l’ultimo lunedì contro l’Empoli. Il popolo interista vorrebbe più stabilità e Inzaghi ha il dovere di dargliela, a cominciare da Cremona: sul campo dell’ultima in classifica, ancora a secco di vittorie, c’è un solo risultato a disposizione.

Inzaghi: “Abbiamo voglia di rivalsa, ma ora serve più regolarità”

“Meno male che si torna subito in campo, sono convinto che il gruppo abbia grande voglia di rivalsa – il pensiero del tecnico nerazzurro -. A parte il Napoli che fa un campionato a parte, ci sono cinque squadre racchiuse in pochi punti: servirà più regolarità, sempre pensando partita dopo partita perché si giocherà spesso. Il calendario è fitto, ora il nostro focus è sulla Cremonese, sapendo che avremo davanti tante partite con la speranza di recuperare i giocatori infortunati per avere a disposizione più rotazioni. Loro sono ultimi in classifica, ma nel corso del campionato hanno fatto buone partite, arrivano dalla qualificazione in Coppa Italia battendo il Napoli in trasferta e dal pareggio contro il Bologna, sono quindi in un ottimo momento. E poi conosco Ballardini perché l’ho avuto come allenatore, è molto preparato”.

Cremonese – Inter, le formazioni: Skriniar e Barella squalificati, Brozovic ancora infortunato

Servirà la vera Inter insomma, anche se infortuni (Brozovic) e squalifiche (Skriniar e Barella) costringeranno Inzaghi a rivedere l’undici titolare. Se l’assenza del croato, infatti, non è più una novità (basti pensare che non gioca dal primo minuto in campionato dal 18 settembre), quelle del capitano (ormai prossimo all’addio) e del centrocampista azzurro scombinano i piani dell’allenatore, comunque fedele al solito 3-5-2. Allo Zini vedremo così Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, Lautaro e Dzeko in attacco, con Lukaku pronto a subentrare dalla panchina. Ballardini, autore di due risultati utili consecutivi che hanno ridato un po’ di fiducia all’ambiente, tenterà il colpaccio con un sistema di gioco a specchio, con Carnesecchi tra i pali, Ferrari, Chiriches e Vasquez nel reparto arretrato, Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi e Valeri in mediana, Okereke e Dessers coppia offensiva.

Atalanta – Sampdoria (ore 20.45, Dazn e Sky Sport)

In serata invece toccherà all’Atalanta di Gasperini, impegnata nel match casalingo contro la Sampdoria. La Dea, attualmente, è fuori dalla zona Champions, ma è forse la più in forma (assieme alla Lazio) delle squadre coinvolte: il 3-3 di Torino ha confermato la ritrovata vena offensiva di una squadra diversa dal passato, eppure sempre molto pericolosa e competitiva. La partita odierna la vede nettamente favorita, ma la Samp è alla disperata ricerca di punti e venderà cara la pelle, ragion per cui servirà un’Atalanta attenta e concentrata, per prendersi una vittoria molto pesante, anche considerando gli impegni delle concorrenti (su tutte la Roma, impegnata nella difficilissima trasferta di Napoli).

Gasperini non si nasconde: “L’obiettivo è tornare in Champions”

“La Sampdoria è sempre difficile da affrontare, la nostra fiducia non deve sfociare nell’euforia – ha avvertito Gasperini -. Ricordiamoci della Cremonese, ospitata da ultima quand’eravamo primi senza riuscire ad andare oltre il pareggio, le gare vanno tutte giocate. Non penso di far riposare qualcuno in vista del quarto di Coppa Italia con l’Inter: cinque sostituzioni valgono mezza squadra, quando uno è stanco esce. Vorrei raggiungere il massimo in questa stagione: per come siamo messi adesso l’obiettivo è tornare in Champions”.

Atalanta – Sampdoria, le formazioni: Zapata e Muriel convocati, ma Gasp non fa turnover

La posta in palio è molto alta e il tecnico nerazzurro, nonostante l’imminente quarto di Coppa Italia contro l’Inter, non ha intenzione di fare turnover. Al Gewiss Stadium vedremo dunque l’Atalanta delle ultime settimane, disegnata con un 3-4-3 con Musso in porta, Toloi, Demiral e Scalvini in difesa, Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Maehle a centrocampo, Boga, Hojlund e Lookman in attacco. Stankovic, alla disperata ricerca di una scintilla che riaccenda le speranze salvezza, risponderà con un 3-4-1-2 con Audero tra i pali, Murillo, Nuytinck e Aimone nel reparto arretrato, Leris, Winks, Rincon e Augello in mediana, Djuricic alle spalle della coppia offensiva composta da Lammers e Gabbiadini.