Intelligenza artificiale, Palermo (Acea): “Ridisegnerà processi industriali, verso cambio paradigma”

L’innovazione continua a plasmare il nostro futuro, e al centro di questa evoluzione sta emergendo sempre più chiaramente il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale (AI). In un evento denominato “AI Day”, promosso dal gruppo Acea, si è discusso intensamente su come l’AI stia già trasformando e continuerà a influenzare il nostro quotidiano e il mondo del lavoro, soprattutto nel settore delle infrastrutture e degli impianti industriali.

Durante l’evento, Responsabile Digitale e It, e Emilia Gagliano Candela, Responsabile Trasformazione Processi e Business di Acea hanno evidenziato il ruolo chiave dell’AI nella trasformazione digitale e nel miglioramento dei processi industriali. Allo stesso tavolo, rappresentanti di colossi tecnologici come Google Cloud, Microsoft e Amazon e una startup italiana, Datapizza, hanno offerto il loro punto di vista su come l’AI stia influenzando il panorama aziendale e sociale.

Acea e intelligenza artificiale

La multiutility romana ha guidato la discussione sull’applicazione dell’AI per la gestione sostenibile delle risorse idriche, attraverso iniziative come la manutenzione predittiva e il telecontrollo avanzato degli impianti, oltre all’ottimizzazione dei consumi energetici. Soluzioni concrete come l’uso di robot per l’ispezione delle condotte sotterranee e la distrettualizzazione della rete idrica sono già una realtà tangibile. Progetti all’avanguardia come “Rome Flex”, che mira a rendere più flessibili le reti di distribuzione elettrica, dimostrano l’impegno della società romana nell’innovazione per affrontare le sfide energetiche moderne.

L’Amministratore delegato del gruppo Acea, Fabrizio Palermo, ha sottolineato l’importanza di gestire questa rivoluzione tecnologica in modo responsabile, adattandola alle esigenze delle aziende e creando valore sia per i dipendenti che per la società nel suo complesso. L’obiettivo è migliorare i processi industriali, aumentare l’efficienza e contribuire alla sostenibilità ambientale, affrontando al contempo le sfide poste dai cambiamenti climatici. “Il gruppo Acea gestisce infrastrutture complesse e già da qualche anno stiamo sperimentando soluzioni basate sull’AI nell’operatività delle reti e dei nostri business. La manutenzione predittiva, per esempio, ci ha consentito di fare un grande salto di qualità nella tutela della risorsa idrica che, a causa dei nuovi scenari climatici, diventa un tema sempre più cruciale, sia per la salute delle persone, sia per lo sviluppo industriale del nostro Paese”.