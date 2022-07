Innovazione sostenibile, Acea: “In 7 mesi 100 iniziative di formazione, 50 partnership e 150 sperimentazioni”

L’Ad Gola all’Innovation Day di Acea: “Avviati investimenti in decarbonizzazione, tutela della risorsa idrica, economia circolare, biodiversità, infrastrutture e reti”

Nell’ambito dell’innovazione tecnologica coniugata alla sostenibilità, “solo nel 2022, Acea ha avviato più di 100 iniziative di formazione, più di 50 accordi di partnership nazionali ed internazionali e più di 150 sperimentazioni”. Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato della società, intervenendo venerdì a Roma all’Acea Innovation Day 2022.

“Da queste collaborazioni – ha aggiunto il manager – sono nati progetti di investimento nelle aree della decarbonizzazione, tutela della risorsa idrica, economia circolare, biodiversità, infrastrutture e reti, e mobilità sostenibile. L’obiettivo per il futuro è quello di sviluppare, in maniera sempre più efficace questo modello, per intercettare le principali novità del mercato da trasferire ai nostri business e contribuire, così, all’evoluzione dei servizi in un’ottica “smart” e alla trasformazione digitale delle città”.

Michaela Castelli, presidente di Acea, ha aggiunto: “Con questa edizione itinerante dell’Acea Innovation Day abbiamo voluto coinvolgere i territori in cui siamo presenti per condividere un modello di sviluppo comune e per ribadire che la spinta all’innovazione è innanzitutto un mindset, un approccio mentale necessario per rispondere alle sfide del futuro e ai nuovi scenari socioeconomici. Questo modello di innovazione, che si basa sul coinvolgimento attivo e sulla diffusione di un paradigma culturale, è parte integrante della strategia di crescita del Gruppo con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti, anche in termini di sostenibilità, nei settori dell’idrico, dell’energia fino al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti”.