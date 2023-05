Inflazione e incubo della fuga dei depositi dalle banche: domani le Lancette dell’economia su FIRSTonline

In tutto il mondo si scatenerà davvero una fuga dai depositi che apra la strada alle insolvenze bancarie e a un credit crunch preludio di una violenta recessione? Domani risponderanno le Lancette dell’Economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

«Ridammi i miei due scellini», urla il piccolo Michael al vecchio Mr. Bank. E scatena una corsa al ritiro dei depositi e il fallimento della banca in una delle scene finali di Mary Poppins. Sta succedendo lo stesso nei sistemi bancari di mezzo mondo? È in atto una fuga dei depositi che scatenerà insolvenze bancarie a catena, quindi un credit crunch che macinerà, come il frantoio le olive mature, possibilità e voglia di spesa delle famiglie e delle imprese e precipiterà l’economia mondiale in una violenta recessione? La memoria corre alla Grande crisi del 2007-2008: stiamo per rivivere l’incubo? Oppure il timore è esagerato? Dopo i fallimenti di alcune banche americane e del Credit Suisse in Europa alcuni investitori si chiedono chi sarà il prossimo: sono fondati i loro timori? I segnali di restrizione creditizia sono il preludio di un peggio che deve arrivare? E su quali condizioni dell’economia tale restrizione sta agendo? Imprese e famiglie sono indebitate il giusto, o eccessivamente? La domanda sta crescendo o è in caduta? E l’occupazione? Tutto questo ha un primo motore mobile: la dinamica inflazionistica che da temporanea si è rivelata persistente. I rialzi precipitosi dei tassi da parte delle Banche centrali ne stanno avendo ragione, finalmente? O ancora no? Dovremo attenderci altri rialzi del costo del denaro? E che differenza c’è tra USA, Euroarea, Cina e Giappone? E come si sta comportando l’economia italiana? I mercati azionari, valutari e obbligazionari sbandano tra euforia e paura, peggio di un paziente ipomaniacale: oppure c’è del metodo nella loro follia?

Ecco alcune delle domande a cui rispondo le Lancette dell’economia di maggio 2023. Maggio è il mese delle rose, ma Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi adoperano qualche arnese meno romantico e primitivo dello strappare i petali al delicato fiore per far sapere al lettore quale sorte ha per lui in riserbo la congiuntura economica. Le Lancette dell’economia sono una rubrica mensile di analisi degli scenari delle economie e dei mercati, nata oltre un terzo di secolo fa. Esce su FIRSTonline. Da domani il quinto numero dell’anno.