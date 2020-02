Immobiliare, Mps vende palazzi storici a Ardian

Il portafoglio è composto da 28 immobili ad uso prevalente uffici con maggior parte del valore situato tra Milano, Roma, Firenze e Padova, compresi 5 palazzi storici di pregio.

Mps e Ardian, società di investimento privata, hanno chiuso un accordo per l’acquisizione di un portafoglio di 28 immobili di proprietà del gruppo Monte dei Paschi. L’intesa è stata conclusa al termine di una procedura competitiva partita a luglio 2019 e dopo un periodo di esclusiva concesso ad Ardian lo scorso 10 febbraio.

Il portafoglio oggetto dell’accordo è composto da 28 immobili ad uso prevalente uffici e situati per la maggior parte tra le città di Milano, Roma, Firenze e Padova per una superficie commerciale complessiva di circa 90 mila mq. In particolare, tra gli immobili acquisiti ci sono 5 palazzi storici di grande pregio che rappresentano la gran parte del valore dell’intero portafoglio.

Si tratta di immobili con un grande valore storico, dei capolavori dal punto di vista artistico e architettonico come la storica sede della Banca a Milano in via Santa Margherita a pochi passi da Piazza della Scala, la cui facciata su Piazza Ferrari è stata progettata dall’architetto, designer e urbanista Luigi Caccia Dominioni, il Palazzo Alinari nel centro storico di Firenze e l’edificio di fine ‘800 nella famosa via del Corso a Roma che collega Piazza Venezia a Piazza del Popolo.

In accordo con la strategia di Ardian, gli immobili di pregio saranno oggetto di un intervento di riqualificazione con l’obiettivo di valorizzare le attuali destinazioni d’uso uffici e retail. Nelle prossime settimane Mps e Ardian stipuleranno poi un Preliminare di Compravendita che precederà il perfezionamento dell’acquisizione prevista, per la maggior parte degli immobili, entro il secondo semestre del 2020.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Rodolfo Petrosino, Senior Managing Director Southern Europe di Ardian Real Estate – di esserci aggiudicati un portafoglio immobiliare così importante, che conta alcuni trophy asset unici. Il nostro investimento in Italia nel settore immobiliare sale a circa 1 miliardo di euro e ci posiziona tra gli operatori più attivi nel mercato italiano, grazie alle competenze e all’esperienza del nostro team locale e alla piattaforma internazionale di Ardian. Abbiamo già investito tanto e continueremo a selezionare le opportunità più interessanti nel segmento degli immobili core-plus/value-added”.