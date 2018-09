Ilva, l’Avvocatura smentisce Di Maio e lui chiude la gara

Il ministro dello Sviluppo ha pubblicato sul sito del Mise il parere dell’Avvocatura sull’eventuale annullamento: ” La gara è annullabile se esiste un interesse pubblico e attuale”. Calenda all’attacco: “Ha tenuto segreto il parere, dovrebbe dimettersi” – VIDEO.

“La possibilità di addivenire ad un legittimo esercizio del potere di annullamento [deve] ancorarsi ad un interesse pubblico concreto ed attuale, particolarmente corroborato”. Sono le parole dell’Avvocatura di Stato, scritte nero su bianco in un passaggio del parere sulla gara su Ilva vinta da ArcelorMittal che il vicepremier Luigi Di Maio ha pubblicato oggi, sabto 8 settembre, sul sito del Mise. E sono la pietra tombale per il procedimento di revisione della gara che, difatti, il ministro ha dovuto chiudere formalmente disponendo “di non procedere all’annullamento”. Tutto è stato pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo e inviato alla società Am Investco Italy e per conoscenza ai commissari Ilva, nel quale si richiama l’accordo con i sindacati siglato giovedì 6 settembre. l parere è stato chiesto il 7 agosto dal Mise e la risposta dell’Avvocatura è stata inviata il 21 agosto al ministero.

Immediata è arrivata via Twitter la replica dell'ex ministro Carlo Calenda: "Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! L'Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci. Eccesso di potere ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto interesse pubblico". "In un paese serio un Ministro che distorce un parere istituzionale si dimette" ha aggiunto Calenda.

Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! L’Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci. Eccesso di potere ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto interesse pubblico. In un paese SERIO un Ministro che distorce un parere istituzionale si dimette pic.twitter.com/mfHVqyqdh8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 8 settembre 2018

Ecco la ricostruzione della vicenda fatta dall’Ansa: