Ilva, ArcelorMittal-sindacati: c’è l’accordo su 10.700 assunzioni

Dopo l’ennesima nottata di trattative, l’annuncio arriva dalla Fiom, che spiega: “Ora serve un referendum fra i lavoratori” – Di Maio: “La gara è salva. Non ci sarà il Jobs Act nell’azienda: i lavoratori saranno assunti con l’articolo 18” (Video)

Sull’Ilva “l’accordo è fatto e per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”. Lo ha annunciato la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David al termine della riunione fiume, iniziata nel pomeriggio di mercoledì e proseguita fino all’alba.

“Gli assunti sono tutti – ha aggiunto – si parte da 10.700, che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro, e c’è l’impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti: era quello che avevamo chiesto”.

Quanto all’esito delle assemblee dei lavoratori, “siamo fiduciosi”, ha detto ancora la sindacalista.

A questo punto la trattativa sul futuro dell’Ilva, ormai quasi alle battute finali, prosegue alle 10 con una riunione sempre al Mise fra ArcelorMittal e i sindacati. Questo incontro dovrebbe essere l’ultimo prima della sigla dell’accordo finale, prevista per l’ora di pranzo o comunque in tarda mattinata. Lo si apprende da fonti sindacali.

La situazione si è sbloccata quando ArcelorMittal ha presentato una proposta di accordo migliorativa in cui il numero di lavoratori da assumere subito è salito a 10.700.

Di Maio ha affermato, comunque, che con l’intesa non si annulla la gara per l’aggiudicazione deIl’Ilva. Gara, argomenta, “non aveva la possibilità di tutelare l’interesse pubblico concreto e attuale. L’accordo fa sì che l’interesse pubblico concreto e attuale non si realizzi per l’eliminazione della gara”.

Il ministro ha anche spiegato che i lavoratori saranno assunti con l’Art.18. “Da quello che si è ottenuto al tavolo stanotte, già possiamo dire che non ci sarà il Jobs Act nell’azienda, che i lavoratori saranno assunti con l’articolo 18, che ci saranno 10.700 assunzioni come base di partenza e che non ci saranno esuberi: tutti riceveranno una proposta di lavoro da Mittal”.





L’intesa arriva in extremis dopo i colpi di scena degli ultimi mesi. A giugno era stato prorogato di tre mesi il commissariamento, mentre a luglio il governo gialloverde – con il nuovo titolare del ministero dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio – aveva chiesto di fare luce sulla regolarità della gara prima ad Anac e poi all’Avvocatura di Stato.

Il 15 settembre terminerà la gestione straordinaria e i nuovi proprietari dell’Ilva – gli anglo-indiani di ArcelorMittal, che si erano aggiudicati la gara pubblica del giugno 2017 – dovrebbero entrare in possesso degli stabilimenti.

Domani, venerdì 7, sarebbero scaduti gli ulteriori 15 giorni di tempo che Di Maio si era dato per decidere se la gara con cui era stata assegnata ad Am Investco (la cordata guidata da ArcelorMittal) sarebbe rimasta valida. Uno scoglio che ora sembra superato, al punto che perfino l’ex titolare dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, si è congratulato con Di Maio per aver cambiato idea: